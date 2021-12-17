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إنتر ميلان يفسخ عقد نجمه إريكسن

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة فسخ عقد لاعب الوسط كريستيان إريكسن بعد إيقاف الدولي الدنماركي عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب. إنتر ميلان يفسخ عقد نجمه إريكسنأعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة فسخ عقد لاعب الوسط كريستيان إريكسن بعد إيقاف الدولي الدنماركي عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب. ولم يلعب إريكسن البالغ عمره "29 عاما" منذ إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة الدنمرك الافتتاحية في بطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو. وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

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