هنا رابط تذاكر السوبر الأفريقي 2021 تعرف على موقع حجز تذاكر السوبر الأفريقي مباراة الأهلي والرجاء

رابط تذاكر السوبر الأفريقي 2021، تزايدت عمليات البحث اليوم من قبل عشاق الأهلي والرجاء لشراء تذاكر اللقاء المرتقب بين الفريقين في السوبر الأفريقي، لحضور المباراة الهامة والتي من المقرر أن تلعب يوم الأربعاء القادم الموافق 2021/12/22، بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموعد رسمياً وأخطر به الفريقين، تستضيف قطر النسخة رقم 29 من البطولة على ملعب أحمد بن علي المونديالي، أحدى تحف كأس العالم في العام القادم، وكان الاتحاد القطري على حسابه الرسمي قد أعلن عن بيع التذاكر إلكترونياً من خلال رابط إلكتروني، سوف نقدمه لمتابعي موقعكم ثقفني في قطر والعالم العربي من المحيط إلي الخليج.

رابط تذاكر السوبر الأفريقي2021

تقام بطولة السوبر الأفريقي كل عام، بين بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطل بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويعتبر النادي الأهلي المصري هو أكثر الأندية الأفريقية حصولاً على اللقب برصيد 7 مرات أعوام، ” 2020/2014/2013/2009/2007/2006/2002 ” كان أخرها في العام الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بينما منافس الأهلي على لقب 2021 نادي الرجاء البيضاوي المغربي، حصل على لقب السوبر مرتين أعوام “2019/200”.

موقع حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء في السوبر

الدخول على رابط tickets.dfa.qa. النقر على أيقونة الدخول من أعلى الشاشة الرئيسية. في حالة أن لم يكون لك حساب على الموقع قم بإنشاء حساب جديد. سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور لدخول موقع الحجز الإلكتروني ثم أضغط دخول. قم بتحديد نوع التذكرة والفئة والمكان الذي ترغب في الجلوس به. قم بتأكيد الحجز وأدفع ثمن التذكرة إلكترونياً ليتم الحجز للتذكرة بنجاح على الموقع.

موعد مباراة السوبر الأفريقي 2021

17.00 الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.00 السادسة مساءً بتوقيت ” المغرب، تونس، الجزائر”.

19.00 السابعة مساءً بتوقيت ” مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية “.

20.00 الثامنة مساءً بتوقيت ” مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، سوريا، لبنان “.

شروط الحصول على تذكرة مباراة السوبر

يجب أن يكون الشخص الراغب في شراء تذكرة السوبر الأفريقي عمره 12 عام فيما فوق. الشراء للأفراد الحاصلين على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا على أن يكون حصل على الجرعة الثانية قبل موعد أقامة المباراة ب 15 يوم على الأقل وقد حصل عليها في أل 9 أشهر الماضية. الأفراد المتعافين من الفيروس في الأشهر أل 9 الماضية على أن يكون أخر يوم للتعافي قبل موعد المباراة ب 15 يوم على الأقل.

وصول بعثة الأهلي إلي الدوحة

وصلت بعثة النادي الأهلي إلي الدوحة اليوم الجمعة 2021/12/17 للمشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي، يوم الأربعاء القادم 22 من شهر ديسمبر ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في النسخة 29 من البطولة ويترأس البعثة الكابتين محمود الخطيب رئيس النادي، وسوف ينظم لاعبي الأهلي مع المنتخب عقب نهاية مباراة مصر وقطر على تحديد المركز الثالث في كأس العرب.

بطاقة مباراة السوبر