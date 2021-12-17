ترقب نتيجة مباراة مصر وقطر القادمة في كأس العرب 2021 للمركز الثالث

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية والعربية نتيجة مباراة مصر وقطر، وتبدو نتيجة مباراة مصر وقطر هامة في كأس العرب خاصة وأنها تلعب على المركز الثالث والرابع، ويحاول منتخب مصر حسم نتيجة المباراة من اجل حسم المركز الثالث بعد الخروج من نصف النهائي على يد مصر امام تونس في الدقيقة الأخيرة.

ترقب نتيجة مباراة مصر وقطر القادمة

من المنتظر أن تقام مباراة مصر وقطر في تمام الثانية عشرة من ظهر السبت بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة ويسعى منتخب مصر للفوز بالمباراة لعلاج الأثار السلبية لخروج مصر من نصف النهائي بهدف ذاتي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

في المقابل لن يجد منتخب قطر بديلا سوى تحقيق الفوز أمام منتخب مصر خاصة بعد الخروج الدرامي لقطر أمام الجزائر في نصف النهائي، ويسعى منتخب قطر للحصول على المركز الثالث من أجل الإطمئنان على عناصره كاملة قبل المشاركة في كأس العالم المقبلة والمقامة على الأراضي القطرية.

يتوقع أن تشهد مباراة مصر وقطر حضورا جماهيرا منقطع النظير سواء من الجماهير المصرية أو القطرية من أجل متابعة نتيجة مباراة مصر وقطر حتى نهاية المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وكان كلا المنتخبين قد أدوا تدريبات أخيرة قبل المباراة التي تنطلق ظهر السبت وسط حالة من الترقب بين أوساط الجماهير بشكل كبير.

توقعات نتيجة مباراة مصر وقطر

يتوقع أن تكون المباراة صعبة على كلا الطرفين، وإن كانت الكفة تميل قليلا ناحية المنتخب القطري خاصة وأنه يملك حلول على المستوى الهجومي ولكنه يعاني بعض الشئ في الجوانب الدفاعية، في المقابل يجد منتخب مصر نفسه قويا من الناحية الدفاعية وحراسة المرمي إلا أن خط الهجوم بوجود مروان حمدي لم يلقى استحسان الجماهير حتى الأن رغم اقتناع كيروش بوجوده في التشكيل الأساسي على حساب محمد شريف.

ويأمل المصريون أن يستجيب كيروش لصوت العقل من خلال الدفع بمحمد شريف في الخط الأمامي من البداية مع الدفع كذلك بأحمد رفعت على حساب حسين فيصل والدفع بمجدي قفشة في وسط الملعب بجوار أحمد سيد زيزو من أجل فعالية هجومية قوية والربط بين الوسط والهجوم.