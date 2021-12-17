تعديل موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب 20211 لتحديد المركزين الثالث والرابع والقنوات الناقلة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - مباراة مصر ضد قطر، ينتظرها الالاف من المشاهدين في مصر وقطر ومعهم باقي البلدان العربية، حيث تأتي هذه المباراة ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021 والتي تلعب مبارياتها هذا العام ولأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وهذه المباراة هي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021، وذلك بعدما خرج الفريقين الجديرين باللعب في المباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني على يد كلاً من تونس والجزائر.

موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب 20211 والقنوات الناقلة لها:-

حيث خرجت مصر في المباراة السابقة على يد منتخب تونس على الرغم من أن المنتخب المصري كان هو الأحق والأجدر للوصول إلى المباراة النهائية، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف مقابل لشىء لمنتخب تونس، وتم احراز الهدف بشكل عكسي من قبل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي اللاعب عمرو السولية في الدقيقة 95 من المباراة في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بصعود منتخب تونس إلى المباراة النهائية ليقابل الفائز من مباراة الجزائر وقطر صاحبة الأرض والجمهور.

وعلى الرغم من أن منتخب قطر كان الأكثر تنظيماً وهجوماً في المباراة التي جمعته مع منتخب الجزائر إلا أن منتخب الجزائر استطاع الفوز في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصعد منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لمقابلة الفريق التونسي، بينما يتقابل منتخب مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في المباراة التي سوف تجمع الفريقين يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

أما القنوات الناقلة لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فهي كالتالي:-

سوف تقوم قنوات بين سبورت المفتوحة بنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام أثناء المباراة وبعدها، كما ستقوم قناة الكاس الرياضية القطرية بنقل أحداث المباراة، وأخيراً سوف تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل المباراة من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة وبعدها والذي يستضيف نخبة متميزة من اللاعبين السابقين في كرة القدم المصرية من أجل تحليل أحداث المباراة وفرصة كل فريق في الفوز بنتيجة المباراة، وعناصر القوة والضعف لدي كل فريق.