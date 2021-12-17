انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الـ18 من بطولة “البريمرليج” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على “مصر فايف” ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجاري 2021-2022، بعد نهاية مباريات الأسبوع السابع عشر وقبل مباريات الجولة الـ18، حيث واصل نادي مانشستر سيتي تصدره جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 41 نقطة، بعد فوزه في المباراة الأخيرة التي جمعته بنادي ليدز يونايتد بنتيجو 7 أهداف دون رد .

ويأتي ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي، وتمكن فريق الريدز من حصد نقاط المواجهة التي جمعته بنادي نيوكاسل يونايتد يوم أمس الخميس على أرضية ملعب أنفيلد معقل ليفربول، والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف .

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بالنسبة للنوادي كما يلي :

صدارة الترتيب كانت من نصيب مانشستر سيتي – 41 نقطة

الوصيف صاحب المركز الثاني كان من نصيب ليفربول – 40 نقطة

المركز الثالث – تشيلسي – 37 نقطة

المركز الرابع – أرسنال – 29 نقطة

المركز الخامس – وست هام يونايتد – 28 نقطة

المركز السادس – مانشستر يونايتد – 27 نقطة

7 – توتنهام هوتسبير – 25 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 24 نقطة

9 – ليستر سيتي – 22 نقطة

10 – أستون فيلا – 22 نقطة

11 – كريستال بالاس – 20 نقطة

12 – برينتفورد – 20 نقطة

13 – برايتون – 20 نقطة

14 – إيفرتون – 19 نقطة

15 – ساوثهامبتون – 17 نقطة

16 – ليدز يونايتد – 16 نقطة

17 – واتفورد – 13 نقطة

18 – بيرنلي – 11 نقطة

19 – نيوكاسل يونايتد – 10 نقاط

20 – نورويتش سيتي – 10 نقاط

أما بالنسبة لهدافي الدوري الإنجليزي فقد واصل اللاعب المصري محمد صلاح احتلاله لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، بعد إضافته هدفا آخر لسجله خلال هذا الموسم خلال مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم أمس الخميس