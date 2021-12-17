موعد مباراة الهلال والرائد في كأس الملك الدور ثمن النهائي الإثنين 2021/12/20 والقنوات الناقلة للقاء

موعد مباراة الهلال والرائد القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين، من أهم المواعيد التي يبحث عنها عشاق زعيم أسيا نادي الهلال السعودي من خلال محركات البحث على شبكة الإنترنت الدولية، اللقاء القادم سوف ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وأعلن نادي الهلال عن رابط بيع التذاكر للجماهير الراغبة في مشاهدة المباراة من داخل الملعب، يدخل الهلال اللقاء بهدف الفوز والتأهل إلي الدور التالي دور نصف النهائي بينما فريق الرائد، يأمل في تحقيق المفاجأة والإطاحة بالزعيم من البطولة، واستغلال الحالة السيئة التي يعيش فيها الهلال حالياً بعد فقده 5 نقاط في الدوري في أخر مباراتين، بالتعادل أمام الفيحاء والهزيمة من النصر السعودي.

موعد مباراة الهلال والرائد في الكأس

17.00 الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

18.00 السادسة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.00 السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

20.00 : الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، لبنان، سوريا، العراق.

كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس خادم الحرمين الشريفين هي البطولة الثانية، من حيث الأهمية في المملكة العربية السعودية بعد بطولة الدوري، يعتبر النادي الأهلي “قلعة الكؤوس” هو ملك المسابقة بالحصول على لقبها في 13 مناسبة، ويحل الهلال السعودي في المركز الثاني من حيث عدد البطولات التي أحرزها برصيد 9 بطولات، متساوي في هذا العدد مع فريق الاتحاد، ويحل في المركز الثالث من حيث عدد البطولات وفريق النصر السعودي برصيد 6 ألقاب.

مباراة الهلال القادمة في الكأس

أعلن الإعلامي السعودي حمود القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن عقد جلسة بين مجلس إدارة النادي مع المدير الفني جارديم، بعد أنتهاء التمرين المسائي اليوم الجمعة لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وكان النصر قد تلقى أولى هزائمه هذا الموسم من النصر بهدفين مقابل لاشيء.

بطاقة المباراة