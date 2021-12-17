موعد مباراة تونس والجزائر فى نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة للمباراة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة تونس والجزائر فى نهائي كأس العرب 2021، حيث ينتظر العديد من مشجعي كأس العرب المباراة النهائية فى البطولة والتى تجمع بين الاثنين الاشقاء تونس والجزائر الخضراء على الملاعب القطرية وذلك لأن يتمتع المشاهد بهذه المباراة والتى ستكون من أقوي المباريات فى البطولة العربية، ويرفع الفائز بها الكأس وسط الجماهير.

مباراة تونس والجزائر فى نهائي كأس العرب 2021

تأهل كل من المنتخب التونسي والجزائري إلى نهائي البطولة العربية، حيث صعد منتخب تونس إلى الدور النهائي بعد الفوز على المنتخب المصري فى الدور ربع النهائي، حيث سجل المنتخب المصري الهدف فى نفسة فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ولكن المنتخب الجزائري قدم مع منتخب قطر مباراة أكثر من رائعة حيث إنتهت هذه المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد فقط لمنتخب قطر ليصعد إلى نهائي البطولة، ويأمل منتخب الجزائر الذى يمتلك الكثير من نجوم كرة القدم فى الدوري الانجليزي فى الحصول على تلك البطولة.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المتوقع إن يبدأ المدير الفنى لمنتخب تونس بالتشكيل التالي مع بداية المباراة:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: بلال العيفة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – محمد أمين بن حميدة.

فى خط الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – محمد دراجر – حنبعل المجبري – يوسف المساكني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما يكون تشكيل منتخب الجزائر المتوقع كالأتي:-

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بلعمري، عبد القادر بدران.

في خط الوسط: سفيان بن دبكة، زكرياء دراوي، ياسين براهيمي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، هلال سوداني، بغداد بونجاح.

موعد مباراة تونس والجزائر فى نهائي كأس العرب 2021

ستقام مباراة النهائي بين تونس والجزائر فى البطولة العربية مساء غداً السبت الموافق 18 ديسمبر الجاري حيث ستقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السادسة بتوقيت قطر.

وتنقل المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة حيث إن هذه القناة هي التى لها حقوق بث تلك البطولة فى الوطن العربي.

ويذكر بإن المنتخب التونسي حصل على كأس العرب مرة واحدة فقط فى عام 1963، بينما يسعي المنتخب الجزائري فى حصد اللقب الأول له فى البطولة منذ إنشائها.