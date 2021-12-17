نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وقطر فى كاس العرب 2021 والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مصر وقطر فى كاس العرب 2021 فى كأس العرب، حيث إن هناك العديد من محبي ومشجعي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب دولة قطر ينتظرون الموعد الخاص بهذه المباراة وذلك لأن هذه المباراة تكون هامة وذلك لأن الفائز فيها سيحصل على المركز الثالث فى كأس العرب أو كما يطلق عليها البطولة العربية.
مباراة مصر وقطر فى كاس العرب 2021
قدم منتخب مصر مباريات قوية فى كأس العرب حيث تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائئ بعد تصدرة قائمة المجموعة برصيد سبعة نقاط، حيث فاز على المتخب اللبناني والسوداني وتعادل مع منتخب الجزائر، ولكن خسر المنتخب المصري من تونس فى مباراة الدور ربع النهائي فى المباراة التى انتهت بفوز تونس بهدف دون رد.
ولكن المنتخب القطري تأهل إلى مباراة المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد، حيث إن تلك المباراة تعد واحدة من أقوى المباريات فى البطولة العربية.
التشكيل المتوقع للفريقين
من المتوقع إن يبدأ كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمي :محمد الشناوي
- خط الدفاع :أحمد فتوح – محمود الونش – أحمد حجازي – أكرم توفيق
- خط وسط الملعب :حسين فيصل – حمدي فتحي – عمرو السولية
- فى الهجوم :أحمد سيد زيزو – مروان حمدي – مصطفى فتحي
بينما من المتوقع إن يكون تشكيل منتخب قطر هو الأتي:
- حراسة المرمي :سعد الشيب
- فى الدفاع :عبد الكريم حسن – عبد العزيز حاتم – بسام الراوي
- خط وسط الملعب :همام الأمين – كريم بوضياف – أكرم عفيف – حسن الهيدوس
- فى الهجوم: بوعلام خوخي – المعز علي – إسماعيل محمد
موعد مباراة مصر وقطر فى كاس العرب 2021
ستقام المباراة بين المنتخب المصري ومنتخب قطر فى ظهر غداً السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، حيث ستقام المباراة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت قطر، بينما تنقل المباراة مباشرة على شاشة قناة beIN SPORTS HD 1 المفتوحة وقناة Al Kass 1.
بينما يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الانترنت على موقع قنوات بين سبورت أو على منصة شاهد بتقنية فيديو أتش دي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مصر وقطر فى كاس العرب 2021 والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.