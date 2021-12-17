نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وقطر فى كاس العرب 2021 والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مصر وقطر فى كاس العرب 2021 فى كأس العرب، حيث إن هناك العديد من محبي ومشجعي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب دولة قطر ينتظرون الموعد الخاص بهذه المباراة وذلك لأن هذه المباراة تكون هامة وذلك لأن الفائز فيها سيحصل على المركز الثالث فى كأس العرب أو كما يطلق عليها البطولة العربية.

مباراة مصر وقطر فى كاس العرب 2021

قدم منتخب مصر مباريات قوية فى كأس العرب حيث تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائئ بعد تصدرة قائمة المجموعة برصيد سبعة نقاط، حيث فاز على المتخب اللبناني والسوداني وتعادل مع منتخب الجزائر، ولكن خسر المنتخب المصري من تونس فى مباراة الدور ربع النهائي فى المباراة التى انتهت بفوز تونس بهدف دون رد.

ولكن المنتخب القطري تأهل إلى مباراة المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد، حيث إن تلك المباراة تعد واحدة من أقوى المباريات فى البطولة العربية.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع إن يبدأ كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي :محمد الشناوي

خط الدفاع :أحمد فتوح – محمود الونش – أحمد حجازي – أكرم توفيق

خط وسط الملعب :حسين فيصل – حمدي فتحي – عمرو السولية

فى الهجوم :أحمد سيد زيزو – مروان حمدي – مصطفى فتحي

بينما من المتوقع إن يكون تشكيل منتخب قطر هو الأتي: