“البحث عن القمة” موعد مباراة ليفربول وتوتنهام الأحد 2021/12/19 في الدوري والقنوات الناقلة للقاء

بعد أن فاز الليفر على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، بدأ البحث عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي لحساب الجولة الثامنة عشر، من قبل عشاق الريدز المتطلعين للفوز ومطاردة السيتي على الصدارة، فالفارق نقطة بين الفريقين لصالح السيتي، يستقبل ملعب توتنهام المباراة يوم الأحد القادم وينقل اللقاء عبر قنوات بي إن الناقل الحصري، لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، يدخل ليفربول اللقاء بهدف مواصلة مسيرته الممتازة هذا العام، وتحقيق الفوز على توتنهام وحصد الثلاث نقاط، وبنفس الطموح يرغب توتنهام في الفوز وتحسين ترتيبه في المسابقة، خاصة أنه له 3 مباريات مؤجلة في حال الفوز بها سوف يتقدم للمربع الذهبي، وفيما يلي الموعد وتاريخ مواجهات الفريقين في الدوري.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة

كان فريق توتنهام قد تم تأجيل 3 مباريات لمدة 15 يوم له بسبب تذايد أعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد، يحتل توتنهام قبل هذا اللقاء المركز السابع برصيد 25 نقطة من خوض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في 5 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدف وسكنت شباكه 17 هدف، بينما الليفر يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، جمعهم من لعب 17 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، أقوى هجوم برصيد 48 وسكنت شباكه 13 هدف.

القنوات الناقلة المباراة والمعلق

تنقل جميع مباريات الدوري الانجليزي بصورة حصرية، على قنوات بي إن سبورت في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا، ومباراة اليوم تنقل على بي إن الأولى فائقة الجودة، ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

تاريخ مواجهات الفريقين في البريمرليج

تقابل الفريقين في الدوري الانجليزي في 58 مباراة، كان النصيب الأكبر من الفوز لصالح ليفربول برصيد 29 مباراة، بينما فاز توتنهام في 14 مباراة، وحسم التعادل بين الفريقين نتيجة 15 مباراة، سجل ليفربول 100 هدف في شباك توتنهام، بينما سجل توتنهام 66 هدف في شباك الليفر.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 17 13 2 2 21 9:40 31 41 2 ليفربول 17 12 4 1 21 13:48 35 40 3 تشيلسي 17 11 4 2 21 12:39 27 37 4 آرسنال 17 9 2 6 21 22:23 1 29 5 وست هام يونايتد 17 8 4 5 21 21:28 7 28 6 مانشستر يونايتد 16 8 3 5 22 24:26 2 27 7 توتنهام هوتسبير 14 8 1 5 24 17:16 -1 25 8 وولفرهامبتون 17 7 3 7 21 14:13 -1 24 9 ليستر سيتي 16 6 4 6 22 27:27 0 22 10 أستون فيلا 17 7 1 9 21 25:23 -2 22 11 كريستال بالاس 17 4 8 5 21 24:24 0 20 12 برينتفورد 16 5 5 6 22 22:21 -1 20 13 برايتون 16 4 8 4 22 17:14 -3 20 14 إيفرتون 17 5 4 8 21 29:21 -8 19 15 ساوثهامتون 17 3 8 6 21 26:16 -10 17 16 ليدز يونايتد 17 3 7 7 21 32:17 -15 16 17 واتفورد 16 4 1 11 22 31:21 -10 13 18 بيرنلي 15 1 8 6 23 21:14 -7 11 19 نيوكاسل يونايتد 17 1 7 9 21 37:18 -19 10 20 نورويتش سيتي 17 2 4 11 21 34:8 -26 10

بطاقة المباراة