موعد مباراة مصر وقطر اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة نايل سات في كأس العرب

يستضيف ملعب 974 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري ضد المنتخب المصري اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، حيث يختتم كلا المنتخبان مشوارهما في البطولة، بعدما فشلا في التأهل للمباراة النهائية، بعد الخسارة في الدور نصف النهائي أمام تونس، والجزائر حيث سيلتقي نسور قرطاج ومحاربي الصحراء في المباراة النهائية للبطولة بعد إقامة موعد مباراة مصر وقطر اليوم في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر.

المنتخب المصري في مواجهة شقيقه القطري في مباراة قوية يأمل فيها الفراعنة تحقيق الفوز، وتعويض جماهيره عن الخسارة في الدور قبل النهائي ضد المنتخب التونسي بهدف دون رد سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة من المباراة، بينما المنتخب القطري تلقى الخسارة ضد نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة قوية سجل فيها مونتاري هدف العنابي الذي كان قد وصل نصف النهائي بالفوز على الإمارات بخماسية نظيفة، بينما فازت مصر على الأردن في نفس الدور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنتخب المصري نجح في تخطي مرحلة المجموعات متواجداً في صدارة جدول الترتيب باللعب النظيف أمام الجزائر بعد تعادلهما في كل شيء، شامل المباراة الأخيرة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة، وتعادلا بهدف لكل فريق سجله السولية للمنتخب المصري، ليقتنص لمنتخب بلاده نقطة رفعت رصيده إلى 7 نقاط حالياً في المجموعة من الفوز في الجولة الأولى ضد المنتخب اللبناني بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة الغائب عن مباراة الجزائر الليلة بداعي الإصابة، ثم تمكن رفاق كيروش من تحقيق الفوز في الجولة الثانية ضد المنتخب السوداني بخماسية دون رد تكفل بتسجيلها كلاً من محمد شريف، حسين فيصل، أحمد رفعت، زيزو، ومحمود حمدي الونش.

موعد مباراة مصر وقطر اليوم

السبت 18 ديسمبر 2021.

11:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

12:00 ظهرا توقيت مصر، السودان، وليبيا.

1:00 توقيت الأردن، البحرين، قطر، مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، العراق، والكويت.

2:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وقطر