نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الجريحين| موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة (كواليس الساعات الأخيرة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وقطر ، بروح جديدة ودوافع مختلفة، يخوض الفراعنة والعنابي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021 ، التي تدخل يومها الأخير يوم السبت المقبل 18 ديسمبر 2021 ، حيث يستضيف ظهر السبت، ملعب ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات المواجهة القطرية المصرية، والتي يحصد من خلالها المنتخبين مركزًا شرفيًا، غير أن الحافز الأكبر يكمن في العائد المادي التي يحققه الفريقين من المواجهة.

في السطور التالية، سنستعرض أبرز التفاصيل وكواليس الساعات الأخيرة و موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين في مونديال العرب 2021 والتي انتهت في دور نصف النهائي، علاوة على تاريخ مواجهات مصر وقطر في مختلف الفعاليات والمسابقات.

مباراة مصر وقطر

قبل ختام النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تستضيفها قطر قبل أقل من عام على احتضان نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي تحظى ولأول مرة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa ، يُفتتح اليوم الختامي بلقاء تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

نبدأ أولًا باستعراض نتائج المنتخبين على صعيد الدور الأول “دور المجموعات” فيما يلي:

هذا، ويعقُب هذا اللقاء، المباراة النهائية أو الديربي المغاربي الثاني ، حيث مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب 2021 .

منتخب مصر

نبدأ بالجريح الأول، منتخب مصر لكرة القدم ، الذي علقت عليه الجماهير العربية قبل المصرية الآمال للوصول بعيدًا في البطولة، رغم الأداء المتذبذب بين المباراة الأخرى.

ما يميز مشاركة الفراعنة التاريخية الخامسة في كأس العرب ، هو حضور الروح في المواجهات القوية، على غرار مباراتي الجزائر في الدور الأول والأردن في ربع النهائي.

بالإضافة إلى حضور الرغبة والنجاعة الهجومية في لقاء مثل السودان.

إلا أنها غابت تمامًا، وعلى الأرجح بسبب رعونة وقلة خبرة اللاعبين في الأدوار الحاسمة، فضلًا عن التشكيل الأساسي والتغييرات المثيرة للجدل، وفقًا لمحللين.

ويعتبر لقاء المنتخب القطري، رغم صعوبته، فرصة من أجل مصالحة الجماهير المصرية، بإحراز المركز الثالث “الشرفي”.

افتتح الفراعنة مشوارهم في مونديال العرب من الدور الأول، حيث نجح في تحقيق انتصارين متتالين على كلًا من لبنان (1-0) ثم السودان (4-0).

غير أنه تعادل في اللقاء الثالث مع الجزائر (1-1)، وتأهل على رأس المجموعة وفق قاعدة “اللعب النظيف”، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

حصد منتخب الساجدين 7 نقاط وصافي (6) أهداف في المجموعة الرابعة.

وفي دور ربع النهائي، اصطدم منتخب مصر بشقيقه الأردني، والذي نجح في التغلب عليه بعد ريمونتادا مثيرة، امتدت خلالها المباراة لـ120 دقيقة، بنتيجة (3-1).

قبل أن يخرج بغرابة شديدة، وبالنيران الصديقة، في مواجهة تونس بدور نصف النهائي، بهدف في الدقيقة 95.

تاريخيًا، يسجل الفراعنة مشاركتهم الخامسة في المونديال العربي ، والتي سعوا خلالها للتتويج باللقب الثاني بعد بطولة 1992 التي فازوا بلقبها على حساب السعودية (3-2).

وإذا حصد منتخب الساجدين المركز الثالث، فستكون المرة الثانية بعد تحقيق الإنجاز ذاته، في النسخة الخامسة من كأس العرب على حساب الأردن (2-0).

منتخب قطر

على الجانب المقابل، ومع منتخب قطر لكرة القدم ، والذي قدم أداءً مثاليًا، في اللقاءات الخمس التي خاضها في البطولة، فاز خلالها بـ4 مواجهات.

ونال العنابي احترام جماهيره قبل مختلف الجماهير العربية الحاضرة والمتابعة للمونديال العرب، حتى وُصفت مواجهته مع الجزائر في دور نصف النهائي بـ”النهائي الحقيقي لكأس العرب”.

انطلق قطار أصحاب الأرض في كأس العرب 2021 ، من دور المجموعات، حيث اعتلى صدارة مجموعته بجدارة، بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط وصافي (5) أهداف.

تمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز على البحرين بنتيجة (1-0) ثم عُمان (2-1) وأخيرًا العراق (3-0).

أما في دور الثمانية، فعبر بسهولة، وبعد مباراة غزيرة بالأهداف، وصفت بـ”الفضيحة الكروية“، من المنتخب الإماراتي بعد الفوز بخماسية نظيفة.

قبل أن يودع المسابقة من دور قبل النهائي، حيث واجه المنتخب الجزائري العنيد، في مباراة مثيرة للجدل، امتدت لأكثر من 16 دقيقة بعد الوقت الأصلي للمباراة، وانتهت المواجهة بفوز الخضر بنتيجة (2-1).

يُشار إلى أن يوم مباراة مصر وقطر واليوم الختامي للمونديال العربي ، يناسب اليوم الوطني القطري .

وفي مشاركته رقم 3 بالبطولة العربية، كان العنابي يحلم بكسر الإنجاز السابق بتحقيق وصافة البطولة عام 1998، والتي استضافتها قطر، بعد الخسارة أمام الصقور السعودية في النهائي (1-3).

وحال فوزهم بالمركز الثالث، فسيكون المرة الأولى هذا الصعيد، بعد حصولهم على المركز الرابع، في أولى مشاركاتهم، عام 1985، في البطولة التي نظمتها السعودية، وفازت خلالها بالمركز الثالث على حساب العنابي.

موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الأفروآسيوي ، ظهر السبت، في الواحدة ( 1:00 م ) بتوقيت السعودية وقطر، الثانية عشر ( 12:00 م ) بتوقيت مصر، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة مصر وقطر ، فقد أسند الاتحاد العربي لكرة القدم المهمة إلى الأرجنتيني الدولي فاكوندو تيلو.

تقوم شبكة بي إن سبورت وقنوات الكأس القطريتان بنقل أحداث مباراة المركزين الثالث والرابع من خلال قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 و Alkass One HD وكذلك تطبيق beIN Sports Connect إضافة إلى قناة OnTime Sports .

أما عن معلق مباراة قطر ومصر ، فسيكون الجزائري حفيظ دراجي عبر قنوات بي إن سبورت.

الخاتمة

تعرفنا على السطور الماضية على أبرز كواليس الساعات الأخيرة و موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في النسخة الـ10 من كأس العرب 2021 ، وكذلك تاريخ لقاءات مصر وقطر في شتى البطولات.