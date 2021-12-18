نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Qatar VS Egypt.. موعد مباراة قطر ومصر اليوم في نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة و معلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة قطر ومصر اليوم في بطولة نهائي كأس العرب و القنوات الناقلة ومعلق المباراة. نستعرضها معكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب قطر ضد مصر مساء اليوم السبت الموافق 18-12-2021. على ملعب ستاد 974. في مباراة مصيرية لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لهذا الموسم الذي تستضيف فعالياته دولة قطر هذا العام. وتعتبر مباراة قطر ومصر اليوم من المباريات الهامة لدى جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في قطر ومصر. حيث يدخل كلا المنتخبين هذا اللقاء عازمين على مصالحة جماهيرهم بحصد المركز الثالث على الأقل في هذا اللقاء النهائي من البطولة العربية. وفي غضون ذلك نتناول معكم في السطور التالية موعد مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة ومعلق المباراة.

مباراة قطر ومصر اليوم

تحمل مباراة قطر ومصر اليوم في نهائي كأس العرب 2021. الكثير من المفاجآت الغير متوقعة بين المنتخبين. خاصة بعدما خسر منتخب قطر مباراة النصف نهائي من البطولة أمام منتخب الجزائر. الذي فاز في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2021 على ملعب الثمامة القطري.

مباراة قطر اليوم

و تمكن المنتخب الجزائري في مباراة قطر الماضية من إحراز الهدف الأول مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة. في حين تقدم منتخب قطر بهدف التعادل عن طريق اللاعب محمد مونتاري في الوقت بدل ضائع من عمر المباراة. ومع احتساب حكم المباراة تسعة دقائق وقت بدل ضائع تمكن خلالها منتخب الجزائري من حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العرب بهدف اللاعب يوسف بلايلي. لتنتهي مباراة قطر والجزائر بنتيجة 2-1. ويصبح منتخب قطر خارج المنافسات النهائية في البطولة العربية.

مباراة قطر ومصر كأس العرب

وقبل استعراض تفاصيل مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب 2021. نشير إلى أن منتخب مصر خرج من المنافسات النهائية في البطولة العربية. بعدما تم إقصائه من المنافسات أمام منتخب تونس خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب ستاد 974 يوم الأربعاء الماضي الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

مباراة مصر اليوم

وخرج منتخب مصر من المواجهة النهائية في بطولة كأس العرب. بعدما نجح منتخب تونس في إحراز هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الثاني. فقد حقق المنتخب التونسي فوزًا قاتلا في المباراة بهدف نظيف عن طريق خطأ وقع من اللاعب عمرو السولية. بعدما لعب “نعيم السليتي” ضربة حرة غيرة مباشرة وأدخلها السولية برأسة في شباك مرمى منتخب مصر. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة و معلق المباراة. ويمكنكم التعرف أيضًا على موعد مباراة تونس والجزائر اليوم في نهائي كأس العرب.

موعد مباراة قطر ومصر اليوم في كأس العرب 2021



يحين موعد مباراة قطر ومصر في نهائي كأس العرب 2021. ستقام مساء اليوم السبت الموافق 18-12-2021. على ملعب ستاد 974 خلال هذه التوقيتات التالية :

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة قطر ومصر اليوم السعودية في تمام الساعة 1:00 مساءً مصر في تمام الساعة 12:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 2:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 1:00 مساءً قطر في تمام الساعة 1:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة قطر ومصر اليوم كأس العرب

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة قطر ومصر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2021. مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وفي السياق ذاته تبث أيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة. وقناة أون تايم سبورت مباراة قطر ومصر اليوم من خلال الترددات المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. وفيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة قطر ومصر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة قطر ومصر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة قطر اليوم ضد مصر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة قطر ومصر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة قطر اليوم ضد منتخب مصر

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر اليوم

اسم القناة أون تايم سبورت القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

معلق مباراة قطر ومصر اليوم كأس العرب

من المقرر أن يكون معلق مباراة قطر ومصر اليوم في نهائي كأس العرب 2021. عبر قنوان بين إن سبورتس هو المعلق الرياضي “حفيظ دراجي”. فيما سيكون معلق مباراة قطر ومصر على قناة الكأس القطرية هو المعلق المصري “أحمد الطيب وهيكل الصغير”. في حين سيكون معلق المباراة على قناة أون تايم سبورت هو المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.