نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tunisie VS Algerie.. موعد مباراة تونس والجزائر اليوم في نهائي كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة تونس والجزائر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة للمباراة. نتعرف على كافة تفاصيلها من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب تونس ضد منتخب الجزائر مساء اليوم السبت الموافق 18-12-2021. على ملعب ستاد البيت القطري. في لقاء هام ومثير سيتحدد بُناءًا عليه من سيحصد لقب بطل كأس العرب لهذا الموسم. حيث نجح منتخب تونس في قطع تذكرة الوصول إلى نهائي البطولة العربية بعدما فاز على حساب منتخب مصر في مباراة نصف نهائي البطولة بهدف نظيف. وتعتبر مباراة تونس والجزائر اليوم من المباريات ذات العيار الثقيل خاصة وأن المنتخبين يمتلكان لاعبين ذوي مهارات كروية عالية. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة تونس والجزائر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة.

مباراة تونس والجزائر اليوم

لا شك أن مباراة تونس والجزائر اليوم في نهائي كأس العرب 2021. ستشهد الكثير من الأحداث الكروية البارزة لدى المنتخبين. فقد قطع منتخبا تونس والجزائر شوطًا قويًا في منافسات البطولة العربية. ليخوض الثنائي في نهاية المطاف ديربي عربي شمال إفريقي قوي مساء اليوم على ملعب ستاد البيت. ويسعى منتخب الجزائر لحصد لقب بطل كأس العرب هذا الموسم ليكون أول لقب يحصده في تاريخه بالبطولة العربية. فيما كان منتخب تونس قد حقق لقب البطولة أول مرة له خلال عام 1963.

مباراة تونس والجزائر كأس العرب

وفي مباراة تونس والجزائر اليوم في كأس العرب. نشير إلى أن مسيرة منتخب تونس والجزائر كانت مليئة بالإثارة الكروية والصعبة لديهم في البطولة العربية. خاصة وأن منتخب الجزائر تأهل في مواجهة الجولة الثالثة كوصيف لمنتخب مصر بعدما تعادل أمامه إيجابيًا بنتيجة هدف مقابل هدف. ليكون بهذه النتيجة على موعد مع جاره اللدود منتخب المغرب في مواجهة قوية بمنافسات ربع نهائي البطولة. والتي فاز فيها منتخب الجزائر أمام منتخب أسود الأطلس بركلات الترجيج 7-5. وفي مباراة النصف نهائي التي واجه فيها المنتخب الجزائري نظيره القطري فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

مباراة تونس اليوم

وقبل مباراة تونس اليوم ضد منتخب الجزائر. نشير إلى أن منتخب تونس تأهل إلى المركز الأول في مجموعته الثانية بعدما فاز على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف في لقاء ربع نهائي بطولة كأس العرب. وأعقبها بعد ذلك بالفوز على منتخب مصر بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة والتي انتهت بهدف نظيف بسبب خطأ وقع من اللاعب عمرو السولية الذي أحرز الهدف برأسه في مرماه.

مباراة الجزائر اليوم

وفي مباراة تونس والجزائر اليوم يأمل المدير الفني للمنتخب التونسي “منذر الكبير”. استكمال مواصلة تغلب الصعاب في بطولة كأس العرب التي شهدت الكثير من المفاجآت الكروية بين المنتخبات العربية. ساعيًا بفريقه لحصد لقب بطل كأس العرب 2021 لكرة القدم في مباراة الجزائر اليوم. وذلك بهدف إسعاد جماهير ومشجعي نسور قرطاج. وفي المقابل قطع منتخب الجزائر شوطًا قويًا ومثيرًا في البطولة العربية هذا الموسم. مما جعل المدير الفني للمنتخب الجزائري “مجيد بوقرة” يُعرب عن رضاه بهذا المستوي الفني الذي بدا على لاعبى محاربو الصحراء في كأس العرب. وفي غضون ذلك نستعرض معكم في الآتي موعد مباراة تونس والجزائر اليوم في كأس العرب و القنوات الناقلة.

موعد مباراة تونس والجزائر اليوم كأس العرب 2021



يحين موعد مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب 2021. مساء اليوم السبت الموافق 18-12-2021. على ملعب ستاد البيت القطري. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال هذه التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة تونس والجزائر اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً تونس في تمام الساعة 4:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر اليوم

جدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2021. تعتبر محل تساؤل كبير بين جماهير نسور قرطاج وجماهير ومشجعي محاربو الصحراء. ومن المقرر أن تذاع مباراة تونس والجزائر اليوم على قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وقناة الكأس القطرية المفتوحة. وفي غضون ذلك نستعرض معكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمباراة. فيما يمكنك أيضًا التعرف على موعد مباراة قطر ومصر اليوم في البطولة العربية لتحديد المركز الثالث و القنوات الناقلة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة تونس والجزائر

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة تونس والجزائر اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة تونس اليوم ضد الجزائر

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة تونس والجزائر اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم ضد منتخب الجزائر