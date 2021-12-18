نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كأس العرب 2021 موعد وتوقيت إقامة مباريات الجزائر وتونس ومصر وقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العرب وموعد إقامة المباراة هذا ما يدور عليه البحث كثيرًا خلال الساعات الماضية علي محركات البحث و صفحات التواصل الإجتماعي، حيث يعد هذا الحدث الكروي من أهم الأشياء التي يهتم بها ملايين العرب من جميع دول الوطن العربي لمعرفة من هو بطل نهائي كأس العرب المقيم في دولة قطر، حيث أعلنت بعض القنوات الفضائية الرياضية متذ بداية إقامة مباريات كأس العرب عن أخذها لحقوق الملكية لبث المباريات و سوف نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز تردد هذه القنوات وموعد إقامة المباريات.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العرب 2021

يبحث عدد كبير جداً من عشاق الرياضة و الكرة المستديرة عن القنوات المفتوحة التي سوف تنقل مباريات نهائي كأس العرب 2021 التي من المقرر لها إقامتها اليوم السبت الموافق 18 من ديسمبر 2021 على أراضي دولة قطر، القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العرب هي:

قناة بي ان سبورت bein Sport 1

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD العالية.

قناة بي ان سبورت bein Sport 2

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

قناة الكأس المفتوحة Al Kass

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11919.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD العالية.

هذه هي القنوات الفضائية الرياضية التي أعلنت على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عن إذاعة مباريات نهائي كأس العرب.

موعد إقامة مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

يتنافس الفريق الجزائري و الفريق التونسي على المركز الأول و الثاني في بطولة كأس العرب للأندية 2021 بعد فوزهم على الفريق المصري والقطري في مباريات يوم الأربعاء الماضي، وستقام مباراة نهائي كأس العرب بين الفريق الجزائري و التونسي في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد إقامة مباراة مصر وقطر في نهائي كأس العرب

بعد الهزيمة التي تعرض لها فريق المنتخب المصري ضد نظيره الفريق التونسي يوم الأربعاء الماضي و هزيمة الفريق القطري ضد نظيره الجزائري، تأهل الفريق المصري و الفريق القطري للمنافسة للحصول على المجموعة الرابعة و الثالثة.

ستقام المباراة اليوم السبت الموافق 18 من ديسمبر 2021 في تمام الساعة 12 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، و الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية.