أعرف الآن نتيجة مباراة مصر وقطر //لتحديد المركز الثالث في كأس العرب 2021 تابع ملخص المباراة

تترقب جماهير الكرة العربية بصفة عامة والمصرية والقطرية بصفة خاصة، نتيجة مباراة مصر وقطر اليوم السبت 2021/12/18، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب، والتي تسبق مباراة النهائي التي تجمع المنتخبين الجزائري والتونسي اليوم أيضاً، المنتخبين طموحهما كان الوصول للنهائي ولكن كرة القدم وأحكامها فالمستديرة ليست لها قوانين ثابتة، اللقاء اليوم يقام على ملعب 974 المونديالي، في الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحدة بعد الظهر بتوقيت قطر، تنقل المباراة عبى قنوات الكأس المجانية، وأيضاً قناة بي إن المفتوحة، يسعى كلال المنتخبين لمصالحة جماهير الغاضبة بعد هزيمتهما في الدور نصف النهائي، وفيما يلي تفاصيل المباراة.

متابعينا سنوافيكم بتفاصيل ونتيجة المباراة لحظة باللحظة فور أنطلاقها فتابعونا من خلال موقع ثقفني.

مصر 0 قطر 0

طريق الوصول لنصف النهائي

وصل المنتخب المصري إلي الدور نصف النهائي بعد أن أحتل المركز الأول بالمجموعة، التي كانت تضم “مصر، الجزائر، السودان، لبنان”، باللعب النظيف بعد أن تساوى مع الجزائر في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهم، ليتقابل في الدور ربع النهائي مع المنتخب الأردني ويفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد، ويصل للمربع الذهبي ويتقابل مع المنتخب التونسي، الذي فاز عليه بهدف دون رد في الثواني الأخيرة بهدف أحرزه عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

نتيجة مباراة مصر وقطر اليوم

أما المنتخب القطري فقد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وكان هو الفريق الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة في الدور الأول، وفي دور الثمانية تغلب بسهولة على نظيرة الإماراتي بخماسية وهي النتيجة الأكبر في الأدوار الأقصائية حتى الآن، وفي الدور نصف النهائي تلقى خسارته الوحيدة في البطولة حتى الآن من المنتخب الجزائري، في مباراة مثيرة ودراماتيكية بهدفين مقابل هدف واحد، ليلتقي اليوم مع منتخب مصر لتحديد المركز الثالث في البطولة.

ملخص مباراة مصر وقطر في كأس العرب

سوف نكون معكم متابعينا من خلال موقعكم ثقفني، لحظة باللحظة أثناء المباراة لنغطي لكم اللقاء بمجرد أنطلاقة اليوم، وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء ونتيجته وأهم ما جاء به فكونوا معنا وتابعونا.