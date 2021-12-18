اليوم الموعد مع نهاية العرس العربي..البرنامج

سنكون اليوم السبت 18 ديسمبر على موعد مع نهاية منافسات كأس العرب فيفا 2021 المقامة حاليا بقطر. وفي ما يلي برنامج اليوم الختامي: مباراة ترتيبية: الساعة 11:00 : مصر - قطر النهائي: الساعة 16:00 : تونس - الجزائر

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