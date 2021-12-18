عاجل | التشكيل الرسمي لمنتخب مصر ضد قطر اليوم في بطولة كأس العرب تغيرات كبيرة في الدفاع

أعلن منذ قليل المدير الفني للمنتخب المصري التشكيل الرسمي لمنتخب مصر، الذي سيخوض المباراة اليوم ضد قطر في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، اللقاء المقرر أن ينطلق في الثانية عشراً ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحرص لاعبو المنتخب المصري على مصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي، وقام كيروش بإجراء بعض التغيرات في صفوف الفريق اليوم عن المباريات السابقة، خاصة في الخط الخلفي الذي يشهد مشاركة بعض اللاعبين لأول مرة في البطولة، وفيما يلي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفراعنة بعد قليل ضد المنتخب القطري.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر اليوم

أعلن كارلوس كيروش تشكيل المباراة منذ دقائق وجاء التشكيل للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.؟

خط الدفاع ” محمود حمدي النش، أحمد فتوح، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم”.

خط الوسط ” عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، أحمد رفعت، مهند لاشين”.

الهجوم ” محمد شريف”.

موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة والمعلقين

تنطلق المباراة بعد قليل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة، ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وقناة الكأس القطرية المجانية ويعلق عليها المعلق خالد الحدي، لمزيد من إعطاء الحرية للمشاهدين في اختيار القناة والمعلق الذي يفضلونه.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر اليوم

كان المنتخب المصري قد تعرض لهزيمة في الدور نصف النهائي، من المنتخب التونسي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، نتيجة هدف أحرزه لاعب المنتخب المصري عمرو السولية بالخطأ في مرمى محمد الشناوي، في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليلعب اليوم على المركز الثالث أمام قطر صاحبة الأرض والجمهور التي تأمل في الفوز هي الأخرى لمصالحة جماهيرها الغاضبة أيضاً.

بطاقة المباراة اليوم