القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر اليوم تستعد على قدم وساق لنقل المباراة التي يتابعها جماهير ومحبي الكرة المستديرة في كل مكان، فهي إحدى المباريات الهامة ضمن بطولة كأس العرب، ومن المقرر أن تقام اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر على استاد 974 بالدوحة العاصمة القطرية، ويتأهب مشجعي كلا الفريقين لمتابعة المباراة والاستعداد لها عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال المنزلية أو التوجه إلى أحد الكافيهات أو الأندية أو مراكز الشباب لمتابعة المباراة الهامة بين مصر وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر اليوم

تنقل عدة قنوات فضائية مباراة مصر وقطر اليوم ضمن مباريات بطولة كأس العرب والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان، بينما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس 1 الرياضية beIN Sports HD 1 عن نقل المباراة، كما أعلنت قناة الكأس عن نقلها للمباراة Alkass One HD ومن المقرر أن يعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ دراجي الجزائري.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقلها لمباراة منتخب مصر وقطر اليوم بعد أن حصلت على الحق في نقل المباريات وقررت نقل المباراة على التردد الأرضي.

تردد قناة أون سبورت

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر وقطر على نايل سات بمعدل ترميز 27500 وتردد 11861 ومعامل تصحيح 5/6.