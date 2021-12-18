كيروش يعلن تشكيل ناري لمباراة مصر وقطر في كأس العرب كرة القدم + موعد المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - إستقر المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش بشكل كبير على التشكيل الذي يخوض به مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب، واستمع كيروش إلى نصائح الجهاز المعاون بشأن إجراء بعض التغييرات في ظل حالة الانتقادات الواسعة للنقاد والجماهير المصرية عقب الهزيمة من تونس بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.
التغييرات المنتظرة في صفوف المنتخب المصري
ومن المنتظر إعادة بعض العناصر لمنتخب المصري وإراحة البعض الآخر، حيث سيتم إراحة اللاعب أحمد حجازي والبدء باللاعب الشاب محمد عبدالمنعم بجوار محمود حمدي الونش، وإراحة اللاعب عمرو السولية والبدء بمهند لاشين بجوار حمدي فتحي في وسط الملعب.
تشكيل مصر طبقا لأخر التدريبات بالدوحة:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال
خط الوسط: مهند لاشين – حمدي فتحي
خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة – أحمد رفعت – أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: محمد شريف
موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب لكرة القدم
- طرفي المباراة: مصر وقطر
- موعد المباراة: السبت 18 ديسمبر 2021
- توقيت المباراة: 12 مساءا بتوقيت القاهرة – 1 مساءا بتوقيت السعودية
- البطولة: كأس العرب لكرة القد ( تحديد الثالث والرابع )
- ملعب المباراة: استاد 974 ضواحى الدوحة
- القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 وHD1 ، قناة الكاس القطرية HD1
- معلق المباراة: حفيظ دراجي + خالد الحدي
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