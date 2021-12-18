شاهد مباراة مصر وقطر لتحديد الفائز بالمركز الثالث في كأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - تتجه جماهير المصرية صوب استاد 974 بمدينة الدوحة القطرية لمشاهدة مباراة مصر وقطر في ضمن منافسات تحديد المراكز الثالث والرابع لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي تختتم اليوم السبت 18 ديسمبر والتي إستمرت لمدة 19 يوم عاشتها الجماهير العربية طوال أحداث البطولة من المتعة والإثارة الكروية.

مشوار منتخب مصر وقطر في البطولة



ووصل المنتخبان إلى المباراة النهائية بعد مارثون طوال البطولة بدءا من دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية والدور نصف نهائي، واستطاع منتخب قطر تصدر المجموعة الأولي بالفوز على العراق وعمان والبحرين، وفاز على الإمارات في ثمن النهائي، وتجرع الهزيمة الأول في نصف النهائي على يد المنتخب الجزائري، ليجد نفسه يلعب على المركز الثالث مع منتخب مصر.

على الجانب الآخر منتخب مصر الذي مر بمنحدرات صعبة خلال البطولة حتى وصوله لمباراة الترضية على المركز الثالث، ففى مرحلة المجموعات فاز على منتخبي السودان ولبنان، وتعادل مع منتخب الجزائر، وفي الدور ثمن النهائي هزم المنتخب الأردني بصعوبة 3/1، وخلال مباراة نصف النهائي تجرع لهزيمة الأولي في البطولة على يد المنتخب التونسي بنيران صديقه، ليلعب على المركز الثالث مع المنتخب القطري منظم البطولة.

شاهدة مباراة مصر وقطر لتحديد الفائز بالمركز الثالث في كأس العرب لكرة القدم

بطاقة مباراة مصر وقطر

