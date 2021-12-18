شاهد المباراة المثيرة بين تونس والجزائر في نهائي كأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - تتجه عشاق الساحرة المستديرة العربية صوب استاد البيت بالدوحة حيث اللقاء الناري بين الجارين تونس والجزائر في ديربي شمال أفريقيا ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي تختتم اليوم السبت 18 ديسمبر والتي إستمرت لمدة 19 يوم عاشتها الجماهير العربية طوال أحداث البطولة من المتعة والإثارة الكروية.

مشوار منتخب تونس والجزائر وصولا للمباراة النهائية

ووصل الفريقان إلى المباراة النهائية بعد ماراثون طوال البطولة بدءًا من دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية والدور نصف نهائي، واستطاع منتخب تونس تصدر المجموعة الثانية بالفوز على الأمارات وموريتانيا والهزيمة من سوريا، وفاز على عمان في ثمن النهائي، وفاز بصعوبة على المنتخب المصري، ليجد نفسه في النهائي أمام منتخب الجزائر القوي.

على الجانب الآخر منتخب الجزائر الذي مر بمنحدرات صعبة خلال البطولة حتى وصوله لنهائي البطولة، ففي مرحلة المجموعات فاز على منتخبي السودان ولبنان، وتعادل مع منتخب الجزائر، وفي الدور ثمن النهائي هزم المنتخب المغربي بصعوبة بركلات الترجيح، وخلال مباراة نصف النهائي تغلب على منتخب قطر منظم البطولة بصعوبة أيضا، ليتأهل للمباراة النهائية في مواجهه ديربي شمال أفريقيا مع تونس.

شاهدة مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب لكرة القدم

بطاقة مباراة تونس والجزائر