موعد مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك اليوم 2021/12/20 والتشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة

عشاق الاتحاد يترقبون موعد مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك المباراة، في الدور ثمن النهائي دور أل 16، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 2021/12/20 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في نفس يوم مباراة الهلال والرائد في نفس الدور، وتنقل عبر قناة SSCHD 1، لمشاهدة فريقهم متصدر الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، ويأملون أن يستمر العميد في مسيرته المحلية الناجحة وأن يصل في مسابقة كأس الملك إلي أبعد نقطة والفوز بها حتى يسعد جماهيره، ومشجعي الفريقين يمكنهم حجز تذاكر المباراة، من خلال الدخول الآن عبر تطبيق مكاني لحجز التذاكر وشراء تذكرة المباراة، قبل نفاذ الكمية وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتحاد في المباراة.

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة ضد الفتح في الكأس

حراسة المرمى ” جروهي”.

خط الدفاع ” حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي”.

خط الوسط ” كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي، عبد العزيز البيشي، كورنادو، عبد الرحمن العود”.

الهجوم ” رومارينهو”.

أما المنافس اليوم فريق الفتح السعودي فيمر بفترة غير جيدة في الدوري السعودي للمحترفين، فهو يحتل المركز أل 12 برصيد 13 نقطة وفي منطقة الخطر في الجدول، ويعاني بشدة هذا الموسم في الدوري ويسعى إلي إحداث المفاجأة وأقصاء الاتحاد من بطولة الكأس، والعبور إلي الدور ربع النهائي ويتوقع أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي في مباراة الاتحاد القادمة.

التشكيل المتوقع للفتح ضد الاتحاد في الكأس

حراسة المرمى ” كوفال”.

الدفاع ” البوشل، الدحيم، ويكهايم، بوحميد”.

خط الوسط ” بن دبكة، سعدان، باتنا، الفهيد، كويفا”.

الهجوم ” الركان”.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

تنقل جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة كأس الملك صورة حصرية عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، ومباراة اليوم في ثمن النهائي سوف تنقل عبر قناة SSC HD 1 ولم يتحدد معلق المباراة حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الكأس