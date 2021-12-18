لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الجزائر وتونس اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2021

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عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة الجزائر وتونس اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2021 لحظة بلحظة المباراة الحاسمة للفائز ببطل كأس العرب لعام 2021 حيث يستضيف البيت المونديالي المباراة الأخيرة من نهائي بطولة كأس العرب 2021, في مباراة قوية مرتقبة بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي، التي بدأت بين منتخبي تونس والجزائر، اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر الجاري، علي ملعب ستاد البيت المونديالي، وذلك في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر وتونس، والخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة الجزائر وتونس اليوم

ونتابع معكم نتيجة مباراة الجزائر وتونس اليوم السبت لحظة بلحظة في نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وبعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول لا تزال نتيجة مباراة الجزائر وتونس صفر لصفر حتى الآن.

وتأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب بعد الفوز علي منتخبي المغرب وقطر ، ليكن في صدارة المجموعة الرابعة.

بينما تأهل منتخب تونس إلي المباراة الأخيرة من نهائي كأس العرب بعدما حقق الفوز علي منتخبي عمان ومصر ، ليكن في صدارة المجموعة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس

وعن القنوات الناقلة لمباراة منتخبي الجزائر وتونس في نهائي بطولة كأس العرب 2021 يتم بث المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021 , المقامة بدولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري، عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة.

تصريحات بوقرة قائد منتخب الجزائر

قال بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة الدوحة أول أمس:

“كان طريقآ طويلآ مع مواجهات عالية المستوى ، والحمدلله وصلنا ولكن هذه ليست النهاية، نأمل بالفوز في المباراة النهائية” .

وأضاف بوقرة : قائلا ” المبارة النهائية لن تكون سهلة ، فريقان قويان، ومنتخبان يستحقان التواجد في النهائي ، لا أرى أي سيناريو آخر إلاّ الفوز ، لا يوجد مصطلح الخسارة في رأسي الآن.

وأشار بوقرة إلي أن لا وقت للراحة ، واوضح ان المباراة النهائية من بطولة كأس العرب، سوف تشبه مباراة المغرب في ربع النهائي .

تصريحات المساكني قائد منتخب تونس

قال المساكنى فى تصريحات صحافية ” حقننا الهدف الذي خططنا له من قبل البطولة وهو الوصول للنهائي، واوضح : ان مباراة النهائي مع منتخب الجزائر سوف تكون ديربي كبير ومباراة قوية ، نسبة الفوز متساوية ولا يوجد أي أفضلية أكبر لمنتخب على آخر .

وأضاف : ” الحظوظ متساوية والمنتخبان يعرفان بعضهم البعض عن ظهر قلب، الحق مشروع للمنتخبان فى الفوز باللقب، تمكنا من الهدف وهو الوصول إلى النهائي لخوض المواجهة القوية أمام الجزائر.