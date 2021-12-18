نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتساح تاريخي للزعيم.. موعد مباراه الهلال والرائد في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والرائد ، موسم جديد ينطلق إذن من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 ، والذي يضم 16 فريقًا من صفوف الأندية في المملكة العربية السعودية، وتفتتح المسابقة يوم الأحد 19 ديسمبر 2021، بمواجهة قوية تجمع ناديي الشباب وضمك ، يعقبها بيومين، مواجهات لا تقل قوة، أبرزها ما سيحتضنه ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي تجمع بين الرائد والهلال ، واللذين يتمعتان بشعبية كبيرة على مستوى كرة القدم السعودية.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض جميع التفاصيل والكواليس و موعد مباراه الهلال والرائد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ الفريقين مع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، التي تمثل البطولة الثانية في السعودية، ونختتم بـ نبذة مميزة حول تاريخ مواجهات الهلال والرائد في مختلف المسابقات المحلية السعودية.

مباراه الهلال والرائد

نسخة جديدة تنطلق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في السعودية، والتي يحمل نادي الفيصلي لقبها منذ الموسم الماضي، بعد الفوز على التعاون بنتيجة (3-2)، في مباراة ماراثونية.

نستعرض أولًا ترتيب أبطال مسابقة الكأس السعودية منذ تدشينها عام 1957:

يُشار إلى أن مرحلة دور الـ16، ستشهد إقامة مواجهات قوية، تبدأ يوم الأحد بـ مباراة الشباب وضمك ، ثم تُستكمل يوم الإثنين بإقامة 3 مباريات، من أبرزها مباراة الفتح والاتحاد إلى جانب الرائد والهلال .

وتختتم مباريات الدور الأول من البطولة الثانية في السعودية، يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة 4 لقاءات، من أهمها مباراة النصر والاتفاق ثم مباراة الأهلي والفيصلي .

نادي الهلال

نبدأ تغطيتنا مع نادي الهلال السعودي ، الجريح على الصعيد المحلي، بعد الهزيمة المفاجئة والأولى له في الدوري السعودي هذا الموسم، أمام غريمه التقليدي النصر.

حيث تلقى الزعيم هزيمة قاسية بنتيجة (2-0) على ملعبه ووسط جماهيره أمام العالمي، والتي يسعى لمحوها من خلال مشاركته الجديدة في بطولة الكأس السعودية.

تاريخيًا، يحظى الهلال بـ9 ألقاب في بطولة كأس خادم الحرمين ، كان آخرها التتويج بلقب موسم 2020/2019، على حساب النصر بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

وإلى جانب الألقاب، حصد بطل آسيا المركز الثاني في بطولة الكأس السعودية 7 مرات من قبل، آخرها كان في عام 2010، بعد الخسارة من الاتحاد بنتيجة (4-5) بركلات الترجيح.

نادي الرائد

على الجانب المقابل، يأمل نادي الرائد السعودي ، في تحسين صورته على الصعيد المحلي، حيث يفتقر الفريق بشدة إلى الإنجازات على مستوى كرة القدم السعودية .

وفي الدوري السعودي، يحتل رائد التحدي حاليًا المركز السابع، برصيد 18 نقطة وصافي (0) هدف.

وعلى غرار منافسه الهلال، يأمل الرائد في محو آثار الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام الشباب في الأسبوع الماضي بالدوري السعودي بنتيجة (0-3).

كما يطمح فريق مدينة بريدة السعودية، في الذهاب بعيدًا ببطولة الكأس السعودية، من أجل تسجيل إنجاز تاريخي جديد للفريق.

موعد مباراه الهلال والرائد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب للهلال، مساء الإثنين، في تمام الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) جرينتش.

وحول حكم مباراة الهلال والرائد ، فلم يُفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

وستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية المفتوحة، بنقل أحداث المباراة، غير أن شركة الرياضة السعودية لم تعلن بعد عن القناة الناقلة للحدث.

وبشأن معلق مباراة الهلال والرائد ، فننتظر أن تُعلن قنوات إس إس سي الرياضية السعودية عن المعلق الرياضي للقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الهلال والرائد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات الناديين في كأس خادم الحرمين الشريفين ، وكذلك تاريخ لقاءات الهلال والرائد في شتى المسابقات السعودية.