تعرف على موعد المباراة النارية بين الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر جماهير النادي الأهلي المصري مشاهدة مباراة النادي الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في بطولة السوبر الإفريقي التي يستضيفها ملعب أحمد بن علي ناي الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة وإحراز اللقب الإفريقي الكبير وإسعاد الجماهير المتواجدة بقطر أو المتواجدة في مصر وتشاهد المباراة خلف الشاشات.

سفر الفريق للدوحة

وغادرت بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي يوم الجمعة 17 ديسمبر في اتجاهها للدوحة، بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كرئيس للبعثة، ومنذ وصلت البعث إلى الدوحة، وكان بإنتظارها مجموعة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء خارج مطار حمد الدولي، والتي قامت بتشجيع لاعبي الفريق ورئيس النادي والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

المباريات الودية إستعدادا للسوبر الإفريقي

خاض النادي الأهلي مباراتين وديتين خلال الفترة السابقة إستعدادا لمباراة السوبر مع الرجاء البيضاوي المغربي، ولعب الأهلي مع طلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكري وتعادل 1/1، وفي المباراة الثانية إستضاف نادي سموحة بملعب الأهلي بالجزيرة وإنتهت بفوز النادي الأهلي 5/1.

التشكيل المتوقع للنادي للأهلي في مباراة السوبر الإفريقي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أكرم توفيق – أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي لكرة القدم

طرفي المباراة: الأهلي والرجاء

موعد المباراة: الأربعاء 22 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: 7 مساءً بتوقيت القاهرة – 8 مساءً بتوقيت السعودية

البطولة: كأس السوبر الإفريقي

ملعب المباراة: استاد أحمد بن علي بنادي الريان

القنوات الناقلة: بي ان سبورت بريميوم HD1

معلق المباراة: عصام الشوالي