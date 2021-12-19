مباراة ضمك والشباب اليوم Damak vs Al Shabab.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس الملك

مباراة ضمك والشباب اليوم، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي من محبي وعشاق كرة القدم السعودية بشكل عام حيث يرغبون في معرفة التفاصيل الخاصة بـ مباراة ضمك والشباب اليوم من الموعد والقنوات الناقلة للمباراة اليوم في كأس، وذلك حيث ينتظر الجميع مشاهدة تلك المباراة القوية اليوم في إطار الكأس والتي من المتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة جدًا اليوم في افتتاح كأس ملك الحرمين الشريفين حيث يعتبر الناديين السعوديين أحد أفضل الأندية في الموسم الحالي في الدوري السعودي، ونتابع معكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة من الموعد والقنوات الناقلة.

مباراة ضمك والشباب اليوم

يتساءل الآلاف بل الملايين من الأشخاص محبي كرة القدم السعودية سواء على مستوى المملكة العربية السعودية أو الوطن العربي والعالم كله عن مباراة ضمك والشباب اليوم والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الأحد الموافق 19 ديسمبر من عام 2021 في افتتاح دور الـ 16 من دوري كأس ملك خادم الحرمين الشريفين والتي تعتبر واحدة من أقوى المباريات حيث من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لبداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة ضمك والشباب اليوم

كما يبحث الأشخاص الراغبين في متابعة المباراة اليوم عن القنوات الناقلة لـ مباراة ضمك والشباب اليوم التي تقام مساء اليوم الأحد والتي تُذاع اليوم عبر شاشة قناة SSC HD الرياضية السعودية في مباراة يبحث خلالها كلا الفريقين عن الفوز بالمباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم من دوري كأس الملك في ظل الأداء الممتاز الذي يقدمه كلاهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حيث يحتل فريق الشباب المركز الثاني من الدوري السعودي الممتاز ويحتل نادي ضمك المركز الثالث بنفس عدد النقاط 25 نقطة لكلاهما من 13 مباراة لعبها الفريقين في الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن متصدر الدوري نادي الاتحاد.