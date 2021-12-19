رئيس الجمهورية يهنّئ تبّون بفوز المنتخب الجزائري بكأس العرب

هنّأ رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس السبت 18 ديسمبر 2021، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب لسنة 2021.

وأشار قيس سعيّد إلى أن المشاهد التي شدّت انتباهه، لم تكن الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى.

كما أكّد سعيّد إن هذا المشهد التاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية على صفحتها الرّسمية فيسبوك.

وكان المنتخب التونسي لكرة القدم انهزم امام نظيره الجزائري 0-2 بعد تمديد الوقت ( الوقت الاصلي 0-0) اليوم السبت بملعب البيت في الدور النهائي لكاس العرب فيفا - قطر 2021.



ويذكر أن المنتخب القطري احتل المركز الثالث في هذه البطولة بعد فوزه على مصر في المباراة الترتيبية.

وات