أمين محفوظ يعتبر أن مستوى المنتخب في نهائي كأس العرب متواضع جدا بسبب الفساد الرياضي

أثار أستاذ القانون الدستوري و"المفسّر" لاجراءات رئيس الجمهورية أمين محفوظ جدلا واسعا بسبب وصفه اداء المنتخب الوطني لكرة القدم بالمتواضع جدا.

واثر هزيمة المنتخب في نهائي كأس العرب أمام المنتخب الجزائري علق أمين محفوظ قائلا "الفساد الرياضي = مستوى متواضع جدا".

واستغرب عديد النشطاء من تعليق محفوظ وتساءلوا ان كان محفوظ شاهد المباراة معتبرين أنه لم يشاهد المباراة أو لا يفقه شيئا في كرة القدم في ظل الاجماع على الاداء البطولي للاعبين.



وقال بعض النشطاء بتهكّم"مدرب المنتخب يجب ان يكون منتخبا ويجب ان تكون هناك انتخابات في كل معتمدية قبل تنظيم قرعة لاختيار مدرب من بين الذين انتخبهم الشعب".



أما بخصوص الفساد الرياضي فقد دعا النشطاء ساخرين الي صلح رياضي يقوم بموجبه المسؤول الاكثر فسادا بتدريب الجمعية الأقل فقرا.

وات