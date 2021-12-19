mrsoolparktickets حجز تذكرة مباراة الهلال والاتفاق التي أعلن ملعب مرسول بارك باستضافة المباراة على أرضه كما أعلنت منصة الملعب الخاصة بفتح باب الحجز للتذاكر وأعلنت كذلك أسعار التذاكر المتاحة لجماهير فريقي الهلال والاتفاق، وتأتي المباراة في إطار الدور السادس عشر من كاس خادم الحرمين بالموسم الكروي الجديد بالدوري السعودي بتوقعات جماهيرية كبيرة لكلا الفرقين، نقوم بعرض القنوات الناقلة للمباراة والموعد والتوقيت المقرر لنقلها على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.

تيكيت ميكس mrsoolparktickets حجز تذكرة مباراة الهلال والاتفاق على SSC وأسعار التذاكر

تستأنف الفرق السعودية الموسم الكروي الجديد بالدوري السعودي بعد الانتهاء والخروج مبكرا من بطولة كاس العرب، والتي انتهت بفوز الجزائر أمس السبت، واستأنفت الفرق تدريباتها استعدادا لاستكمال المباريات المؤجلة لها، وتم تحديد موعد مباراة النصر والاتفاق الجديدة والتي تأتي في إطار الدور السادس عشر من مباريات أس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة النصر VS الاتفاق

كان للفريقين لقاءات سابقة في الدوري السعودي بالموسم الجديد، حيث خاضا مباراتهما المؤجلة بفوز الهلال على نظيره هدفين نظيفين تحت إدارة الدرب الجديد ميجيل روسو بما دفع الفريق للأمام وزاد ثقته في النصر، بينما يتأرجح فريق الاتفاق في هذا الموسم الجديد ليصبح بالمركز الثامن برصيد 16 نقطة فقط، ويتطلع للنصر في هذا المباراة وخاصة بعد تمكنه من الفوز في المباراتين الأخيرتين التي قام بخوضهما.

موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة

المباراة مباراة النصر والاتفاق البطولة دوري كاس خادم الحرمين الموعد والتوقيت الاثنين 21 ديسمبر 2021 الملعب ملعب مرسول بارك الأوليمبي القنوات الناقلة شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية

تنقل المباراة في مساء الاثنين 21 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 17:50 دقيقة بتوقيت مكة.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة 16:50 بتوقيت القاهرة.

حجز تذكرة مباراة الهلال والاتفاق على مرسل بارك