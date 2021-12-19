المنتخب المصري يواصل إحباط جماهيره بالهزيمة أمام قطر بركلات الترجيح في كأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - ودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب لكرة القدم التي إستضافتها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبا عربيا، ليسدل الستار عن البطولة يوم أمس السبت بتتويج المنتخب الجزائري بطلا بالفوز على المنتخب الوطني التونسي في الختام، وجاء المنتخب القطري ثالث والمنتخب المصري بالمركز الرابع.

المنتخب المصري رابع البطولة

واصل المنتخب المصري عروضه الباهتة خلال آخر مباراتين ببطولة كأس العرب بخسارة جديدة بركلات الترجيح أمام المنتخب القطري، لتكتفي بالمركز الرابع بالبطولة، بعدما كانت جماهير الكرة المصرية تمني نفسها بفوز وعرض جيد أمام المنتخب القطري، ولكن جاء الوضع على عكس الأمنيات وفشل لاعبي المنتخب المصري في هز شباك منتخب قطر طوال أحداث أشواط المباراة في الوقت الأصلي والوقت الإضافي.

كروش يرفع من معنويات الفريق المصري

كان المدير الفني كارلوس كيروش قد إلتقى بأعضاء لاعبي المنتخب بعد نهاية لقاء المنتخب القطري، مؤكدا لهم برفع رؤوسكم قد أديكم بطولة جيدة، ولا نكن نطمح في الفوز بالبطولة، لكن البطولة كانت لتجربة اللاعبين، وعودوا لأنديتكم وتألقوا من خلال منافسات الدوري المحلي، ليتم عودتكم مرة آخرى للمنتخب خلال بطولة أفريقيا القادمة.

انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر بالدوحة

من جانب آخر إنضم لاعبي النادي الأهلي المتواجدين مع منتخب مصر إلى معسكر النادي الأهلي المقيم بالدوحة الآن إستعدادا لمباراة السوبر الإفريقي القادمة مع الرجاء البيضاوي المغربي الأربعاء المقبل، واللاعبين هم محمد الشناوي، حمدي فتحي، عمرو السولية، أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، محمد شريف.