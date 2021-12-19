اكتمال صفوف الأهلي بانضمام لاعبي المنتخب إستعدادا للمقابلة المنتظرة مع الرجاء المغربي بكأس السوبر الإفريقي

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محمد سياف - ابو ظبي - إستمر فريق النادي الأهلي المصري في مواصلة التدريبات اليومية الجادة بالعاصمة القطرية الدوحة للمواجهه المرتقبة ضد نادي الرجاء البيضاوى المغربي أحد الأندية العظيمة الإفريقية ضمن مباراة كأس السوبر الإفريقي تحت رعاية الإتحاد الإفريقي الكاف المقرر لها يوم الأربعاء المقبل 22 ديسمبر على استاد أحمد بن علي بملعب الريان بالدوحة، ويسعى النادى الأهلي للفوز بالمباراة وإحراز اللقب لإسعاد جماهيره الكبيرة في كل مكان.

وصول لاعبي المنتخب المشاركين بكأس العرب

وفي سياق متصل انضم لاعبي المارد الأحمر في ساعة متأخرة ليلة أمس السبت المشاركين مع المنتخب المصري في بطولة كأس العرب المتواجدين بالدوحة خلال تلك الفترة، وهم محمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي، وأيمن أشرف وأكرم توفيق ومحمد الشناوي، واللاعب محمد مجدي أفشة، ليبدأ بيتسو موسيماني وضع الخطة المناسبة للمباراة المنتظرة.

بدر بانون و على معلول يصلون معسكر الأهلي

وفي نفس السياق إنضم لاعبي الاهلي العرب المحترفين المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس العرب وهو اللاعب على معلول نجم المنتخب التونسي عقب مباراة تونس والجزائر، كذلك إنضمام المغربي بدر بانون عقب إنتهاء مباراة المنتخب المغربي مع الجزائر في ثمن نهائي كأس العرب.

موعد مباراة الأهلي مع الرجاء المغربي كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم