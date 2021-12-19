انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم إجتماع عاجل للإتحاد الإفريقي كاف لتأجيل أمم أفريقيا الكاميرون والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الجميع اليوم في أفريقيا وأوروبا إجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن مناقشة تأجيل أمم أفريقيا 2022 المقرر انطلاقها بالتاسع من يناير المقبل بالكاميرون، وقامت بعض الأندية الأوروبية بتهديد إقامة البطولة خوفا على اللاعبين من الاصابات خلال البطولة.

إجتماع كاف لبحث تأجيل أمم أفريقيا بالكاميرون

وأكدت التقارير الصحفية قيام اللجنة التنفيذية بالإتحاد الإفريقي بالإجتماع اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، للبت في تأجيل أمم أفريقيا بسبب إرتفاع إصابات كورونا في مختلف بلدان العالم خلال تلك الفترة، وتبدأ منافسات البطولة في التاسع من يناير مطلع السنة القادم وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

رابطة الأندية الأوروبية ترفض إرسال اللاعبين الأفارقة للبطولة

وفي سياق متصل تعمل رابطة الأندية الأوروبية على تأجيل أمم أفريقيا بأي شكل، وكانت الرابطة قد أرسلت خطابات رسمية إلى الإتحادين الدولي والإفريقي بشأن تأجيل البطولة، نظرا لتخوفها من نقص الإجراءات المناسبة الصحية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، بالإضافة إلى الفيروس المتحور الجديد سريع الانتشار.

عدم جاهزية الملاعب بالكاميرون

ومما يعد الإحتمال الكبير لإتخاذ قرار التأجيل بالإضافة لانتشار فيروس كورونا هو عدم جاهزية الكاميرون لتسليم الملاعب التي ستقام علها منافسات البطولة حتى الآن، مما أدى إلى وجود تحفظات لدى اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد الإفريقي، وعلى الرغم من ذلك قامت الكثير من الدول بإرسال القوائم المبدئية للاعبيها.