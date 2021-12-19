مانشستر سيتي يقدم عرضًا لأجويرو

مانشستر سيتي يقدم عرضًا لأجويروأفاد تقرير صحفي أرجنتيني، يوم السبت، أنَّ مانشستر سيتي، سيستعيد خدمات نجمه الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أجويرو.

وأعلن أجويرو، 33 عامًا، مهاجم برشلونة، اعتزاله كرة القدم، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لمشاكل صحية متعلقة بالقلب.

وانتقل أجويرو للعب في برشلونة مطلع هذا الموسم، بعد انتهاء عقده مع السيتي، والذي استمر لما يقرب من 10 سنوات، نجح خلالها في الفوز بـ15 لقبًا، وأن يصبح الهداف التاريخي للنادي.

وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن مانشستر سيتي سيقدم لأجويرو عرضًا لكي يصبح سفيرًا عالميًا للنادي، من أجل زيادة شعبية السيتزنس في كل بلدان العالم.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان أجويرو نفسه سيقبل هذا الاقتراح أم لا.

في الوقت ذاته، تستعد العديد من الشبكات التليفزيونية في أوروبا، لتقديم عروضها إلى أجويرو من أجل العمل كمحلل للمباريات.

