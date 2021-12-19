القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

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عمر شويل - جدة يهتم ملايين الاشخاص بالبحث عن لقناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي، والتي من المنتظر اقامتها علي ملعب أحمد بن علي في الريان والذي يتواجد في غرب الدوحة عاصمة قطر، وذلك بعد فوز الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، فيما توج الرجاء ببطولة الاتحاد الأفريقي، وقد فاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي وذلك بعد فوزه على كايزر تشيفز في النهائي، وسبق للأهلي أن فاز بكأس السوبر الإفريقي سبع مرات، والفرق الأخرى هي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والجيش المغربي ، والنجم الساحلي التونسي ، والصفاقسي التونسي ، والكونغولي ليوبار ، والنهضة المغربية بركان ، وكان له أيضا. وخسر البطولة مرتين أمام الفريقين المصريين الزمالك والوفاق.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الافريقي

كشفت شبكة بي إن سبورتس، صاحبة حقوق بث كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، القناة ومعلق المباراة، يستعد فريق الرجاء المغربي لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي الأربعاء المقبل 22 ديسمبر في قطر، وأعلنت beIN Sports، أن المباراة ستنقل عبر قناة bein sports 1 ، حيث تم اختيار المعلق التونسي عصام الشوالي من قلب ملعب أحمد بن علي للتعليق علي المباراة

موعد مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الافريقي

سوف تقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في نهائي السوبر الافريقي وذلك يوم الأربعاء القادم 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي الريان الواقع شرقي العاصمة الدوحة، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الأوقات التالية:

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة

في تمام الساعة الساعة السادسة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر

وسوف يبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة السادسة مساءً.

يستعد النادي الأهلي بشكل كبير لمباراة الرجاء المغربي من خلال برنامج تدريبي وتقني وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان ، كما لعب الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لهذه المباراة. ضد فريقي طلائع الجيش وسموحة وسوف يعود اللاعبين الدوليين للمشاركة مع الاهلي فور انتهاء بطولة كأس العرب.

أخبار الأهلي اليوم

سافرت بعثة النادي الاهلي الي قطر من أجل استعدادات الفريق الذي سوف يلاقي نادي الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي التي من المقرر أن تقام يوم الاربعاء القادم وقد انضم اللاعبين الدوليين الي النادي الاهلي في الدوحة بعد انتهاء كأس الاعرب محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد شريف واكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة.