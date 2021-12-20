استقبال رئاسي لبعثة منتخب الجزائر

استقبال رئاسي لبعثة منتخب الجزائرحظيت بعثة المنتخب الجزائري، يوم الإثنين، باستقبال رئاسي من جانب الرئيس عبد المجيد تبون.

جاء ذلك بعد نجاح محاربي الصحراء في حصد لقب كأس العرب، بعد الفوز 2-0 على حساب تونس في النهائي.

واستقبل الرئيس تبون، بعثة المنتخب الجزائري، بقصر الشعب، رفقة عدد من المسئولين، يتقدمهم نائب وزير الدفاع، وقائد أركان الجيش سعيد شنقريحة، ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وكانت بعثة الخضر، قد وصلت أمس الأحد إلى الجزائر، وحظيت باستقبال رسمي وشعبي، قبل سير موكب المنتخب على متن حافلة مكشوفة.

