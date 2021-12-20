نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم 20-12-2021 في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.. تشكيل الاتحاد ضد الفتح في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2021 -2022. نتابعها معكم في هذا التقرير من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي فريق الاتحاد ضد الفتح مساء اليوم الإثنين الموافق 20-12-2021. على ملعب ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. في إطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وفي غضون ذلك يسعى نادي الإتحاد السعودي لمواصلة تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي دون تراجع في أدائه الذي حققه منذ بداية البطولة هذا الموسم وحتى الآن. وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم

نتابع معكم في السطور التالية نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:35 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. فيما يكون موعد مباراة الاتحاد والفتح بتوقيت مصر في تمام الساعة 4:35 مساءً. وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 6:35 مساءً. وتأتي تفاصيل نتيجة مباراة الاتحاد و الفتح اليوم في الدوري السعودي كالتالي:

الاتحاد 0:0 الفتح

نتيجة مباراة الاتحاد اليوم

وفي إطار استعراضنا لـ نتيجة مباراة الاتحاد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 – 2022. نشير إلى أن نادي الاتحاد السعودي يأتي حاليًا في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي. وذلك برصيد ستة وعشرون 26 نقطة حصدها بعدما أدى إنثى عشر 12 مباراة في الدوري. حيث نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز بثمانية 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

الاتحاد ضد الفتح

ومن المتوقع أن تكون نتيجة مباراة الاتحاد ضد الفتح محسومة لصالح العميد. خاصة في ظل تراجع أداء نادي الفتح السعودي. والذي يأتي حاليًا في المركز الثاني عشر 12 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين. وذلك برصيد ثلاث عشر 13 نقطة بعدما خاض إثنى عشر 12 مباراة مختلفة بالدوري. حيث حقق نادي الفتح فوزه في ثلاث مباريات فقط وتعادل في أربعة مباريات أخرى وخسر خمسة مواجهات.

مباراة الاتحاد والفتح اليوم

جدير بالذكر أن مباراة الاتحاد والفتح اليوم. سيتم بثها تليفزيونيًا من خلال شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية. والتي تنقل كافة مباريات الدوري السعودي لهذا الموسم عبر قمرها الصناعي على نادي سات وعرب سات. والذي هو كالتالي:

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

مباراة الاتحاد والفتح اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات

التردد : 12418 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

تشكيل الاتحاد ضد الفتح اليوم

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

فيما يكون في خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، عبدالرحمن العبود.

وفي خط الوسط: كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، فهد المولد.

ترتيب الدوري السعودي اليوم قبل مباراة الاتحاد والفتح