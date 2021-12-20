موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة، يستعد الأهلي لخوض مباراة الرجاء المغربي في قطر خاصة وأن الأهلي يسعى للحصول على بطولة جديدة أمام الرجاء المغربي بقيادة موسيماني، المدير الفني للأهلي والذي يحاول إثبات قدرته على الحصول على البطولات الإفريقية المختلفة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي القادمة

من المرتقب أن يكون موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساء بتوقيت المغرب، وتبدو المباراة هامة للغاية كونها تقام على بطولة كأس السوبر الأفريقي بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD1 مباراة الأهلي والرجاء المغربي، ومن المنتظر أن يقوم عصام الشوالي، المعلق التونسي بالتعليق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تلك المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي.

الأهلي يدخل المباراة بإستعداد كبير

يدخل الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي باستعداد كبير، حيث أكد طبيب النادي الأهلي استعداد كافة اللاعبين لخوض مباراة السوبر الإفريقي وخاصة علي معلول والذي خضع لفحوصات واختبارات بعد التأكد من سلامته، كما تم التأكد من سلامة محمد الشناوي وأفشة وجاهزيتهم للسوبر الأفريقي بعد عودتهم من كأس العرب

هذا وإطمأن طبيب الأهلي على سلامة أكرم توفير وكذلك أيمن أشرف، وربما يغيب أيمن أشرف عن تشكيل الأهلي أمام الرجاء المغربي بعد التعرض للإصابة مع منتخب مصر، كما يعاني صلاح محسن من إصابة وتم تأهيله في القاهرة على أن يخضع لأشعة جديدة.

أفشة ومحمد شريف كلمتي السر للأهلي

يبدو أن موسيماني دوما مايعتمد على كلا من أفشة ومحمد شريف لقيادة هجوم الأهلي أمام الرجاء المغربي، ويعزز أهمية كلا اللاعبين في إسهامهم في أهداف كثيرة للأهلي فضلا عن حالة التفاهم بين اللاعبين، كما يعتمد الأهلي على أكرم توفيق وعلي معلول في الأطراف وهما القادرين على إحداث الفارق أمام الرجاء المغربي.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

يتوقع أن تشهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي حالة من التنافس الشديدة، وبخصوص نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، يبدو الأهلي الأقرب للفوز نظرا لقوة الفريق الأحمر وإمتلاكه عددا من الأوراق القادرة على صنع الفارق للأهلي أمام الرجاء المغربي.