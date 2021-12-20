نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية مصورة| ملخص ونتيجة مباراه الاتحاد والفتح ثمن نهائي كأس خادم الحرمين (انطلاق صافرة بداية الشوط الأول) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الاتحاد والفتح ، عشاق الكرة السعودية الجميلة على موعد الليلة، مع مواجهة مثيرة جديدة، في إطار النسخة الـ47 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 ، والتي تنطلق من دور الـ16، حيث يستضيف مساء الإثنين 20 ديسمبر 2021 ، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف السعودية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع ناديي الفتح والاتحاد .

خلال السطور المقبلة، سنتناول كافة تفاصيل و موعد مباراه الاتحاد والفتح والقنوات الناقلة ، فضلًا عن تغطية حية ومصورة لأحداث اللقاء كما تعودتم معنا في “ثقفني”، وكذلك إنجازات الناديين في مسابقة كأس خادم الحرمين ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والفتح في شتى البطولات والمسابقات السعودية.

مباراه الاتحاد والفتح

مرة أخرى، تستأنف مباريات دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودية لكرة القدم ، والتي انطلقت أولى مواجهاتها، أمس الأحد، بلقاء يجمع الشباب وضمك ، وانتهت بفوز كبير للأول بنتيجة (5-0).

وتحمل مباراة الفتح والاتحاد الرقم 4 في ترتيب مباريات النسخة الجديدة من المسابقة الكروية الثانية في السعودية.

يسعى الاتحاد إلى كتابة تاريخ جديد في البطولة، والعودة إلى منصات التتويج التي كان آخر ظهوره فيها قبل 3 أعوام، بالإضافة إلى تقليص الفارق مع غريمه ومواطنه الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 لقبًا.

في البداية نستعرض قائمة بـ الأندية السعودية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين في المواسم الماضية:

هذا، وتقام الآن وضمن جولة دور الـ16 في البطولة، مواجهة تجمع الباطن والحزم، ولا يزال التعادل سلبيًا.

كما يلتقي الهلال والرائد ، في آخر مواجهات اليوم الإثنين.

على أن تستأنف الجولة غدًا الثلاثاء، بـ4 لقاءات، تبدأ بـ مباراة الفيحاء وأبها ثم مباراة النصر والاتفاق و مباراة التعاون والطائي ، وتختم بـ مباراة الأهلي والفيصلي .

نادي الاتحاد

نبدأ مع نادي الاتحاد السعودي أو نادي اتحاد جدة ، والذي يعيش واحدة من أزهى مواسمه على مستوى بطولة الدوري السعودي .

إذ يحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه الشباب وضمك على الترتيب.

فقد نجح الفريق في تحقيق 3 انتصارات متتالية في آخر 5 مواجهات له بالدوري السعودي على حساب الحزم (1-0) والفتح (3-0) والطائي (1-0).

وعلى صعيد الإنجازات في بطولة كأس خادم الحرمين ، فيمتلك الاتحاد سجلًا مميزًا، إذ يحتل المركز ثاني في قائمة أكثر الفرق المتوجة باللقب برصيد 9 ألقاب فضلًا عن احتلال الوصافة 9 مرات أيضًا.

حيث يفصل النمور 4 ألقاب فقط عن غريمه ومواطنه قلعة الكؤوس ، غير أن الاتحاد هو أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للوصافة في البطولة.

وكانت آخر تتويجات الاتحاد باللقب عام 2018 وذلك بعد الفوز على الفيصلي في المباراة النهائية (3-1).

نادي الفتح

رغم عراقة نادي الفتح السعودي ، إلا أن سجله على مستوى المشاركات والإنجازات، يصنف ضمن الأقل نسبة لإجمالي المشاركين في النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومع ذلك، يمتلك النموذجي إنجازًا مميزًا، إذ نجح في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2013/2012 متفوقًا على الزعيم السعودي الهلال بفارق 8 نقاط كاملة.

كما أنه أول الأندية السعودية تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي في موسمه الأول عام 2013 ، وللمفارقة أنها جاءت على حساب منافسه اليوم نادي الاتحاد بعد الفوز عليه بنتيجة (3-2).

أما عن كأس خادم الحرمين ، فتعتبر إنجازات الفريق على المستوى الجماعي شبه معدومة، رغم مشاركاته العديدة.

لكن يمتلك فارس الأحساء لقبًا مميزًا على الصعيد الفردي، حيث نجح نجمه السابق البرازيلي في الفوز بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، من أصل 45 هدفًا مسجلًا في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2012/2011.

تشكيل مباراة الاتحاد والفتح

أعلنت القيادة الفنية لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم ، بقيادة الروماني كوزمين كونترا عن تشكيل الاتحاد في مباراة الفتح بثمن نهائي كأس خادم الحرمين.

وضمت التشكيلة الأساسية للاتحاد العناصر التالية:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

مارسيلو غروهي. في الدفاع: الظهير الأيمن زياد الصحفي وفي قلب الدفاع المصري أحمد حجازي والظهير الأيسرحمدان الشمراني.

الظهير الأيمن زياد الصحفي وفي قلب الدفاع المصري أحمد حجازي والظهير الأيسرحمدان الشمراني. خط الوسط: عبدالعزيز علي البيشي والقائد كريم الأحمدي وعبدالإله سعد المالكي وعبدالرحمن علي العبود.

عبدالعزيز علي البيشي والقائد كريم الأحمدي وعبدالإله سعد المالكي وعبدالرحمن علي العبود. خط الهجوم: صانع ألعاب ايجور كورونادو وقلب هجوم روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينهو) ويوسف نياكاتي.

أما التشكيلة الاحتياطية للعميد فضمت الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: راكان النجار وعمر هوساوي.

راكان النجار وعمر هوساوي. الدفاع: عبدالله الحافظ وحازم حسن الزهراني.

عبدالله الحافظ وحازم حسن الزهراني. للوسط: خالد السميري وأحمد صالح باحسين وبرونو هنريكي.

خالد السميري وأحمد صالح باحسين وبرونو هنريكي. للهجوم: فهد مساعد المولد وهارون كمارا.

على الجانب المقابل، أعلن الجهاز الفني لنادي الفتح السعودي بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن تشكيل الفتح في مباراة الاتحاد.

التشكيلة الأساسية للفتح ضمت العناصر الآتية:

مركز حراسة المرمى: ماكسيم كوفال.

ماكسيم كوفال. مركز الدفاع: صالح جمعة النشمي وعبدالله اليوسف وعمار الدحيم وقاسم محمد لاجامي.

صالح جمعة النشمي وعبدالله اليوسف وعمار الدحيم وقاسم محمد لاجامي. الوسط: عباس الحسن وكريستيان كويفا ومحمد الفهيد وغوستاف ويخايم.

عباس الحسن وكريستيان كويفا ومحمد الفهيد وغوستاف ويخايم. الهجوم: مراد باتنا وفراس البريكان.

أما على دكة بدلاء النموذجي فحوت العناصر التالية:

لحراسة المرمى: باسل محمد البحراني ووليد سالم العنزي.

باسل محمد البحراني ووليد سالم العنزي. للدفاع: فهد محمد الحربي.

فهد محمد الحربي. خط الوسط: نواف مشاري البوشل وماجد عمر كنبه ومنذر دخيل النخلي وتوفيق بوحيمد.

نواف مشاري البوشل وماجد عمر كنبه ومنذر دخيل النخلي وتوفيق بوحيمد. خط الهجوم: إيفان سانتيني وعلي أحمد الزقعان.

موعد مباراه الاتحاد والفتح والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المواجهة القوية، مساء الإثنين، في تمام الخامسة والنصف وخمس دقائق ( 5:35 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف وخمس دقائق ( 4:35 م ) بتوقيت مصر، الثانية والنصف وخمس دقائق ( 2:35 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الفتح والاتحاد ، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم المهمة لطاقم سعودي بقيادة خالد صلوي.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث اللقاء، عبر قناتي SSC5 SD و SSC5 HD .

وبشأن معلق مباراة الاتحاد والفتح ، فسيتولى المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري المهمة.

تغطية مصورة.. ملخص مباراة الاتحاد والفتح (انطلاق صافرة بداية الشوط الأول)

انطلقت قبل لحظات، صافرة بداية مباراة الاتحاد والفتح في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

سنتابع معًا في هذا التغطية، أحداث المواجهة، فضلًا لا أمرًا، قم بعمل تحديث أو ريفرش Refresh للصفحة من أجل المتابعة المستمرة لآخر مستجدات المباراة.

الدقيقة 5: الضغط فتحاوي ودفاع الاتحاد يستبسل في التصدي لهجمات أصحاب الأرض، والنتيجة (0-0).

الدقيقة 7: سقوط لاعب الفتح فراس البريكان مصابًا بعد تدخل قوي من زياد الصحفي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة الاتحاد والفتح والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تغطية مصورة مميزة لأحداث اللقاء المرتقب، فضلًا عن إنجازات الفريقين على صعيد بطولة كأس خادم الحرمين ، واختتمنا بـ تاريخ لقاءات الاتحاد والفتح في شتى البطولات والفعاليات.