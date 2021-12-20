انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 قبل الجولة التاسعة عشر وترتيب هدافي البريميرليج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على “مصر فايف” ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2021-2022، بعد إنتهاء مباريات الجولة الثامنة عشر التي أقيمت يوم أمس الأحد الموافق 18 ديسمبر، وشهدت هذه الجولة مواجهات قوية جمعت بين ليفربول وتوتنهام، وآرسنال ضد ليدز يونايتد، ومانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد، و تشيلسي ضد وولفرهامبتون، فيما تم تأجيل مباراة ليستر سيتي وإيفرتون .

واستمر نادي مانشستر سيتي في تصدره ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، عقب خوضه مباراة مع نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وحافظ ليفربول على نفس الترتيب بالمركز الثاني من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، بعد المواجهة التي خاضها ضد توتنهام والتي اختتمت بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما، واستقر نادي تشيلسي بالمركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة.

ومن المتوقع أن يشهد ترتيب الدوري الإنجليزي تغييرات في الترتيب الحالي، بعد مباريات الأسبوع الـ19 من بطولة الدوري الانجليزي المقرر تنظيمها يوم 26 ديسمبر القادم .

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 18

الترتيب النادي المباريات فوز تعادل خسارة النقاط 1 مانشستر سيتي 18 14 2 2 44 2 ليفربول 18 12 5 1 41 3 تشيلسي 18 11 5 2 38 4 أرسنال 18 10 2 6 32 5 وست هام 17 8 4 5 28 6 مانشستر يونايتد 16 8 3 5 27 7 توتنهام 15 8 2 5 26 8 وولفرهامبتون 18 7 4 7 25 9 ليستر سيتي 16 6 4 6 22 10 أستون فيلا 17 7 1 9 22 11 برايتون 16 4 8 4 20 12 برينتفورد 16 5 5 6 20 13 كريستال بالاس 17 4 8 5 20 14 إيفرتون 17 5 4 8 19 15 ساوثهامبتون 17 3 8 6 17 16 ليدز يونايتد 18 3 7 8 16 17 واتفورد 16 4 1 11 13 18 بيرنلي 15 1 8 6 11 19 نورويتش 17 2 4 11 10 20 نيوكاسل 18 1 7 10 10

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

أما بالنسبة هدافي الدوري الإنجليزي فقد احتل اللاعب المصري محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، يليه في المركز الثاني لاعب ليفربول البرتغالى ديوجو جوتا، بعد تسجيل هدف جديد خلال مباراة يوم أمس أمام توتنهام، فيما جاء لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، بالمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، وفيما يلي ترتيب هادفي الدوري الانجليزي الممتاز حسب الأهداف المسجلة بعد مباريات الأسبوع الثامن عشر من البطولة الانجليزية .

4- رافينيا 8 أهداف

5- إيمانويل دينيس 7 أهداف

6- إيميل سميث رو 7 أهداف

7- برناردو سيلفا 7 أهداف

8- كريستيانو رونالدو 7 أهداف

9- ماسون ماونت 7 أهداف

10- سون هيونج مين 7 أهداف

11- ساديو ماني 7 أهداف

12- نيل موباي 6 أهداف

13- كالوم ويلسون 6 أهداف