نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تَرقب” نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم 20-12-2021 في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.. تشكيلة الهلال ضد الرائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 – 2022. نتناول معكم كافة تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يدخل فريق الهلال السعودي في مواجهة قوية أمام نظيره الرائد ضمن منافسات دور ثمن نهائي الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي. والتي تقام على ملعب ستاد الملك فهد الدولي. وتحمل مباراة الهلال والرائد اليوم مواجهة قوية بين الفريقين. خاصة في ظل سعي فريق الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها أمام نادي النصر والتي انتهت بنتيجة 2-0. في الجولة الماضية من الدوري السعودي. ونتابع معكم فيما يلي نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم.

نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم

نرصد لكم في السطور التالية نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم في دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. حيث تنطلق صافرة المباراة التي تقام على ملعب ستاد الملك فهد في مدينة الرياضي بحلول الساعة الثامنة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة السابعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر. فيما سيكون موعد المباراة بتوقيت الإمارات في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً. وتأتي تفاصيل نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي على النحو التالي:

الهلال 0:0 الرائد

نتيجة مباراة الهلال اليوم

بعد استعرض تفاصيل نتيجة مباراة الهلال اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. نود الإشارة إلى أن نادي الهلال السعودي يسعى مؤخرًا لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة التي تلقاها أمام جاره اللدود النصر السعودي في مواجهات الجولة الماضية والتي خسر خلال الزعيم بهدفين دون رد أمام العالمي. وفي السياق ذاته يأتي نادي الهلال السعودي حاليًا في المركز الرابع من جدول ترتيب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك برصيد 21 نقطة بعدما خاض إثنى عشر 12 مباراة وحقق خلالهم الفوز في خمسة مباريات وتعادل في ستة مباريات أخرى وخسر أول مباراة له والتي كانت أمام النصر السعودي.

الهلال ضد الرائد

وتعتبر نتيجة مباراة الهلال ضد الرائد اليوم في الدوري السعودي من الأمور المصيرية لدى الزعيم لتحقيق نتائج إيجابية تساهم من تحسين وضعه الحالي في جدول ترتيب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. والذي يتصدره حاليًا نادي الاتحاد برصيد 26 نقطة. ويأمل الهلال الفوز على الرائد مستغلًا نقاط الضعف الحالية لدى الفريق مدركًا أيضًا مدى قوته وأدائه خلال هذا الموسم. حيث يأتي نادي الرائد حاليًا في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك برصيد 18 نقطة. حصدها خلال ثلاث عشر مباراة حيث نجح في تحقيق الفوز بخمسة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر خمسة مباريات أخرى.

مباراة الهلال والرائد اليوم

من المقرر أن تكون مباراة الهلال والرائد اليوم مُذاعة على قنوات SSC السعودية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2021 – 2022. مجانًا من خلال هذه الترددات التالية. فيما يمكنكم التعرف أيضًأ على نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدور السادس عشر بدوري كأس خادم الحرمين الشريفين.

تردد قنوات SSC الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والرائد اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12562 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD النظام DVB-S2 / 8PSK

مباراة الهلال والرائد اليوم على تردد قنوات SSC عربسات

القمر الصناعي عربسات التردد 12418 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD النظام DVB-S2 / 8PSK

تشكيل الهلال ضد الرائد اليوم

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

فيما سيكون في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي

أما في خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، لوسيانو فييتو

وفي خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتيمبي جوميز، موسى ماريجا

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والرائد