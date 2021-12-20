ترقب | نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم 2021/12/20 في ثمن نهائي كأس الملك

البحث عن ملخص ونتيجة مباراة الهلال والرائد، من أهم المواضيع التي يبحث عنها جماهير الكرة في السعودية بصفة عامة وجماهير الهلال السعودي بصفة خاصة، لمعرفة تفاصيل مباراة الفريقين في الدور ثمن النهائي، من بطواة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب الهلال ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، جماهير الزعيم تبحث عن تعديل المسار في المسابقات المحلية، من خلال الفوز اليوم والعبور إلي الدور الثاني وهو دور ربع النهائي، والمتوقع أن يشهد صدام ناري بين الكبيرين الهلال والنصر في حالة فوزهما في هذا الدور، وفيما يلي النتيجة ولخص اللقاء الهام.

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متابعي موقعنا ثقفني داخل المملكة العربية السعودية ومحبي كرة القدم السعودية حول العالم، مع أنطلاق اللقاء في الثامنة مساءً اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، سنوافيكم بكافة تفاصيل اللقاء دقيقة بدقيقة، كونوا معنا سوف تجدوا تغطية متميزة للمباراة المرتقبة خاصة من قبل جماهير الزعيم.

ملخص مباراة الهلال والرائد اليوم

يدخل زعيم الكرة السعودية والسعودية الهلال اللقاء بمعنويات منخفضة، بعد تراجعه في مباريات الدوري الأخيرة وفقدانه 5 نقاط كاملة في مسابقة الدوري، بعد تعادل مباراة وهزيمة أخرى كانت أمام النصر السعودي في اللقاء المؤجل بينهم من الأسبوع الثامن بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وهي النتيجة التي دعت مجلس الإدارة إلي عقد جلسة مع المدير الفني البرتغالي للفريق لمناقشته في أسباب تراجع النتائج، بعد تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أسيا، وقبل خوضه مباريات كأس العالم للأندية القادمة في دول الإمارات العربية المتحدة.

بطولة كأس الملك

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هي بطولة رسمية ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقام بصفه مستمرة كل عام، الدور التمهيدي فيها يكون بين فريق الدوري السعودي للمحترفين والفرق المتأهلة من المستويات الأدنى، يحظى بطل الكأس بجوائز مالية قيمة 10 ملايين ريال، إضافة إلي مشاركته في مسابقة دوري أبطال أسيا ممثلاً للكرة السعودية، ويؤهل للعب في بطولة السوبر السعودي، التي تجمع بطلي الدوري والكأس والمخصص لها جوائز مالية أيضاً.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والرائد

تنقل مباراة الهلال والرائد الليلة على قنوات ssc الرياضة الجديدة ssc hd 1، يعلق على المباراة المعلق المتميز مشاري القرني، ويقدم الاستوديو التحليلي للمباراة المذيع عبد العزيز البكر، ويستضيف خبراء الكرة السعوديون محمد خوجه، عايض مبخوت، ومراسل من أرض الملعب مساعد المحمود، ينطلق الاستوديو التحليل قبل اللقاء ب 45 دقيقة.