موعد مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2021 والقنوات الناقلة

نتعرف معكم اليوم علي موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي 2021 والقنوات الناقلة، وذلك بعد زيادة البحث المستمرة عبر محرك جوجل في الساعات الأخيرة من اليوم حول كل التفاصيل الخاصة بالمباراة المنتظرة خلال الأيام المقبلة، حيث يدخل المباراة النادي الأهلي وهو بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ويحاول الآن الفوز بالبطولة مرة أخري، وإدخال السرور والفرح علي جماهيره في كل مكان، بعد خسارة لقب الدوري المصري مؤخراً أمام الزمالك، وفيما يلي نتناول معكم موعد مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي وأهم القنوات الناقلة حصرياً.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي 2021

وقد أعلن بالفعل عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي 2021، والتي تقام علي أرضية ملعب أحمد بن علي في الريان بالعاصمة القطرية الدوحة في دولة قطر، حيث يواصل الرجاء المغربي في تحقيق سلسلة بطولاته، ولا يزال يحاول الحصول علي اللقب من المارد الأحمر، حيث حصل علي الفوز في البطولة العربية منذ أيام بعد دخول مباراة أمام اتحاد جدة السعودي وفاز فيها الرجاء بركلات الترجيح، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي 2021