نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثامنة للشياطين أم الثالثة للنسور.. موعد مباراة الأهلي والرجاء كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والرجاء ، عشاق كرة القدم المصرية والعربية على موعد مساء الأربعاء المقبل 22 ديسمبر 2021 ، وذلك خلال مواجهة قوية تجمع الشياطين الحُمر والخضر في النسخة رقم 30 من بطولة كأس السوبر الأفريقي 2022 ، والتي يحتضنها ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة السد القطرية ، حيث تعود الأجواء الجماهيرية والتغطيات الإعلامية إلى دولة قطر، بعد نجاحها المبهر في استضافة كأس العرب 2021 والتي توج بها مؤخرًا المنتخب الجزائري.

في السطور المقبلة سنتعرف سويًا على أسرار وكواليس و موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى إنجازات الناديين العريقين في بطولة كأس السوبر الأفريقي ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في مختلف المسابقات والبطولات العربية والأفريقية .

مباراة الأهلي والرجاء

مواجهة عربية بنكهة أفريقية ، مجددًا تستضيفها دولة قطر، بعد النجاح المميز الذي شهدته بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تمكن المنتخب الجزائري من إحراز لقبها، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

ورغم المواجهات الأفريقية العديدة التي شهدها مونديال العرب 2021 ، إلا أن منتخبا مصر والمغرب لم يلتقيا في النسخة العاشرة من البطولة العربية، حيث تقابل الفراعنة فقط مع كل من السودان ثم الجزائر وأخيرًا تونس.

بينما التقت المغرب مع الجزائر فقط خلال البطولة العربية.

وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الأفريقي ، فنستعرض أولًا نتائج أو سجل الأبطال في المسابقة القارية العريقة:

نادي الأهلي

مجددًا يعود النادي الأهلي المصري إلى الواجهة الإعلامية، بعد غياب طويل منذ 25 نوفمبر الماضي، حيث كانت آخر مواجهة رسمية للفريق في الدوري المصري، أمام نادي سموحة، وانتهت بفوز الشياطين الحُمر بنتيجة (4-1).

وبلغ المارد الأحمر النسخة الجديدة من كأس السوبر الأفريقي ، بعد نجاحه في التتويج باللقب الأفريقي العاشر في دوري أبطال أفريقيا .

حيث تمكنت كتيبة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من الفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

ويطمح الأهلي إلى التتويج باللقب الثامن في بطولة كأس السوبر الأفريقي ، حيث يحمل لقب النسخة الماضية من البطولة.

إذ فاز أبطال القلعة الحمراء، على فريق مغربي آخر، وهو نهضة بركان في مايو الماضي، بثنائية نظيفة.

نادي الرجاء

في الجهة المقابلة، يسعى نادي الرجاء المغربي ، إلى استثمار الحافز المعنوي، بعد الفوز يوم الجمعة الماضي على فريق حسنية أكادير بهدف في الدوري المغربي.

ويأمل النسور الخضر في تحقيق بطولة كأس السوبر الأفريقي ، للمرة الثالثة في تاريخهم.

حيث كان آخر لقب في البطولة عام 2019، وذلك بعد الفوز على الترجي بنتيجة (2-1).

ويشارك نادي الشعب في النسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي ، بوصفه بطلًا لـ كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021 .

وذلك بعدما فاز على شبيبة القبائل الجزائري في النهائي بنتيجة (2-1).

وعن آخر إنجازات الرجاء أيضًا هذا العام، هو نجاحه في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال العرب أو كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020/2019، وذلك بعدما تغلب على الاتحاد السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4).

موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

تقام المباراة المرتقبة في كأس السوبر الأفريقي، مساء الأربعاء، في تمام الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الأهلي والرجاء ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة للدولي الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو.

تبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، من خلال قناة beIN Sports HD 1.

وعن معلق مباراة الأهلي والرجاء ، فسيقوم التونسي عصام الشوالي بمهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء المرتقب.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على كواليس وأسرار و موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى إنجازات الناديين في بطولة كأس السوبر الأفريقي ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في مختلف البطولات والمناسبات.