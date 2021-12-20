موعد مباراة الهلال والرائد المثيرة في كأس ولي العهد السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم الإثنين نادى الهلال نادي الرائد في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، ويسعى الفريقان إلى الفوز بالمبارة لمواصلة منافسات البطولة خلال الأدوار التالية .

وأتم الفريقان لإستعدادتهما للمباراة بعد توقف النشاط المحلي على مستوى الدوري وكأس ولي العهد، بإجراء المباريات الودية في السعودية فيما يخص نادي الهلال، أما نادي الرائد فقام معسكرا في القاهرة وقام بإجراء بعض المباريات الودية، منها مع نادي الزمالك وتعادل بهدفين لكل فريق.

التتشكيل المتوقع نادي الهلال السعودي خلال اللقاء:

يبدأ المدير الفني ليونارد جارديم لنادي الهلال السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبداله المعيوف

خط الدفاع: جانغ هيون سوو، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد المفرج

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، ماتيوس فيليبي فيريرا، محمد إبراهيم كنو

خط الهجوم: بافتيمبي جوميس، موسي ماريجا

ويجلس على مقاعد بدلاء نادي الهلال اللاعبين حبيب الوطيان، محمد جحفلي، حمد اليافي، غوستافو كويلار، ناصر الدوسري، صالح الشهري، أندرية كارييو، لوسيانو فيتو، عبدالله الحمدان.

المدير الفني لنادي الهلال: ليونارد جارديم

التشكيل المتوقع لنادي الرائد

يبدأ المدير الفني بابلو ماشين لنادي المباراة الرائد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياجو هرن

رباعي خط الدفاع: محمد سالم – منصور الحربي – عقيل بلغيث الصحبي – رينيه سانتوس

خط الوسط : أحمد يوسف الزين – محمد فوزير – سلطان فرحان – إدوارد هنريكي

خط الهجوم: كريم البركاوي – إيدر لوبيز

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين احمد الرحيلي الحربي – عبدالله الفهد – خالد الخثلان – رائد عبداله الغامدي – نايف عبدالله هزازي – يحي الشهري – عبدالمحسن الحطاني – منصور البيشي – يحي مبارك

تفاصيل المباراة:

فريقي: الهلال – الرائد

موعد المباراة: الإثنين 20 – 12 – 2021

البطولة: كأس ولي العهد السعودي ( دور الـ 16 )

توقيت المباراة: 8 مساءا بتوقيت السعودية – 7 مساءا بتوقيت مصر

ملعب المباراة: ستاد الملك فهد الدولي

القنوات الناقلة: قناة SSC SPORT 1HD

معلق المباراة: مشاري القرني