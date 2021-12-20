انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قنوات الرياضية السعودية ssc sport الناقل الحصري لكأس ولي العهد السعودي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق منافسات دور الـ16 كأس ولي العهد السعودي اليوم كرة القدم، ويقوم الكثير بالبحث عن ترددات القنوات المالكة لحقوق بث المباريات، وتقوم قنوات ssc sport بإذاعة مباريات الدوري السعودي وكأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا والعديد من المنافسات الآسيوية والعربية على القمر الصناع عرب سات ونايل سات “مرفق الترددات بالأسفل”.

وفي نفس السياق قد شاهدنا بطولة كأس العرب وما أحدثته من تجمع جميع الأعمار لمشاهدة والإستمتاع بمنافسات البطولات الرياضية، فالرياضة بشكل عام وخاصة مجال كرة القدم أصبحت شئ لا يمكن الإستغناء عنه في الوقت الحاضر، ويجلب السعادة والإستمتاع لكافة الأعمار وخاصة فئة الشباب، ولذلك بالبحث الدائم عن القنوات الرياضية التي تقوم ببث المباريات والدوريات الحصرية المجانية، ومن أهم القنوات التي يبحث عن التردد الخاص بها ” تردد قناة ssc sport السعودية الرياضية التي تعرض منافسات كرة القدم.

جدير بالذكر أن قنوات ssc sport الرياضة السعودية أحدثت نقله كبيرة في مجال الإستثمار والتطوير الرياضي الرياضي السعودية،خاصة نتيجة التعاون المشترك بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة قنوات إم بي سي، وتم التعاقد من قبل القناة على بث مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، دوري أبطال آسيا، وكأس الملك السعودي، وكأس السوبر السعودي، وكأس الأمم الأسيوية.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC عبر القمر الصناعي عرب سات ARAB SAT

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل الخطأ 3/4

تردد قناة الرياضية السعودية SSC عبر القمر الصناعي نايل سات NILE SAT

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل الخطأ 5/6