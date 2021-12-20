أبرز المفاجآت في اختيارات قائمة منتخب مصر المشارك بأمم أفريقيا بالكاميرون 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل الإستعدادت الأخيرة لإرسال القائمة التي تضم لاعبي منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يوم التاسع من يناير المقبل أى بعد 20 يوم ستنطلق منافسات البطولة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم” الكاف وتم إرسال القائمة المبدئية الأحد 19 ديسمبر وتضم 40 لاعبا في القائمة المبدئية، سيتم إختيار 23 لاعبا أساسيا و5 تحت الإنتظار تحسبا لإصابات كورونا، مما يعنى إستبعاد 12 لاعبا من قائمة الـ 40 مختارة، وبقاء 28 لاعبا.

أبر المستبعدين من قائمة منتخب مصر



أعلن كارلوس كيروش القائمة المبدئية لـ 40 لاعب المنضمين للمنتخب المصري، وتم إرسالها للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحملت القائمة المعلنة بعض المفاجآت أبرزها طارق حامد نجم خط وسط الزمالك، واللاعب الذي تألق خلال منافسات بطولة كأس العرب حسين فيصل، كما ظهر في القائمة المختارة وجود بعض المفاجآت مثل انضمام محمد فتح الله مدافع غزل المحلة وأحمد بيكهام من سموحة، بالإضافة إلى مروان داوود لاعب إنبي.

قائمة اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا بالكاميرون

رضا عبد العال ينتقد كيروش مدرب المنتخب

أيضا في ظل حالة الانتقادات الواسعة التي طالت الجهاز الفني واللاعبين خلال مباريات كأس العرب للمنتخب المصري خاصة المباراتين الأخيرتين أمام تونس وقطر، أكد رضا عبدالعال المحلل الفني أن المنتخب مع كيروش بدون شخصية واضحه، بل أكد على أن فريق وادي دجلة يستطيع هزيمة منتخب قطر في إطار تحليله للمباريات على قناة ten.

علاء نبيل ينتقد خطة كيروش في إدارة المباريات

ومن ناحية آخرى طالت الانتقادات للجهاز الفني واللاعبين في الأوساط الرياضية، وفي هذا الشأن أكد علاء نبيل مدرب المنتخب المصري السابق أن المنتخب مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لا أداء ولا روح ولا نتائج جيدة من خلال المشاركة في تلك النسخة من بطولة كأس العرب، خاصة من ناحية إختيارات اللاعبين والتغييرات خلال المباراة على أساس يتم ذلك.