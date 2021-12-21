نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام البطل وقلعة الكؤوس.. موعد مباراه الأهلي والفيصلي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الأهلي والفيصلي ، مواجهة قد تمثل نهائي مبكر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2022/2021 ، وذلك حين يستضيف مساء الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 ، ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ولحساب دور الـ16 من البطولة، مواجهة نارية مرتقبة، تجمع حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الملك والفريق الأكثر تتويجًا باللقب، وهي مواجهة تأتي قبل صدام آخر يجمع الناديين العريقين، في الدوري السعودي، بعد نحو 3 أسابيع.

في السطور المقبلة، سنتعرف باستفاضة على أبرز المعلومات وتفاصيل و موعد مباراه الأهلي والفيصلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى إنجازات الناديين على صعيد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، ونختتم بـ تاريخ مواجهات الأهلي والفيصلي في مختلف المسابقات.

مباراه الأهلي والفيصلي

يترقب عشاق كرة القدم السعودية ، مساء الثلاثاء، قمة أخرى من قمم النسخة الـ47 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، والتي تجمع ناديي الفيصلي والأهلي .

يسعى خلالها الفيصلي لاستهلال مشواره بتحقيق الانتصار، من أجل مواصلة رحلته في الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

في المقابل، يأمل الأهلي في شق طريقه نحو البطولات، الغائبة عن قلعة الكؤوس منذ التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي عام 2016.

نتعرف في البداية على قائمة بـ الأندية السعودية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين :

تجدر الإشارة، إلى أن دور ثمن النهائي، أثمر عن بلوغ أندية الشباب و الهلال و الاتحاد و الباطن دور الثمانية، بعد نجاحهم في الفوز على ضمك (5-0) والرائد (2-0) والفتح (3-2) والحزم (1-0) على الترتيب.

وبانتظار انضمام الفرق الأربعة المتبقية من دور ربع النهائي المقبل في البطولة، بعد معرفة نتائج مباراة الفيحاء وأبها ، و مباراة النصر والاتفاق و مباراة التعاون والطائي ، إضافة لمواجهة قلعة الكؤوس وعنابي سدير بالطبع.

نادي الأهلي

نبدأ تغطيتنا مع مستضيف لقاء الليلة، حيث نادي الأهلي السعودي ، والذي يعاني نسبيًا هذا الموسم من عدم استقرار في النتائج على مستوى بطولة الدوري السعودي.

ويكفي أن نقول أن أهلي جدة يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

وهو المركز الذي لا يليق بالفريق المتوج بـ3 ألقاب في الدوري السعودي محتلًا بها المركز الخامس في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب المحلي.

فالأهلي وخلال آخر 5 مواجهات في الدوري السعودي ، لم يعرف طعم الفوز إلا مرتين فقط، على حساب الطائي (2-1) ثم الباطن (1-0)، فيما تلقى خسارتين أمام أبها (0-2) والنصر (1-2)، وتعادل إيجابيًا مع الزعيم (1-1).

أما على مستوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، فالأسود يمتلكون رصيدًا ضخمًا من الألقاب، يحتاج إلى 4 مواسم على الأقل من أجل تعويضه.

إذ يحتل الفريق قائمة الأندية السعودية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الملك ، برصيد 13 لقبًا إضافة إلى 5 مرات حاز فيها لقب الوصيف.

وكانت آخر تتويجات الأهلي بلقب الكأس السعودية عام 2016 ، بعد الفوز على النصر في الأشواط الإضافية (2-1)، سجل هدفي الفريق حينها المهاجم السوري عمر السومة.

نادي الفيصلي

في المقابل، يفتتح نادي الفيصلي السعودي مشواره في مسابقة كأس خادم الحرمين ، والتي يحمل لقبها عن الموسم الماضي، بمواجهة صعبة أمام الأهلي.

ويسعى الفيصلي إلى معادلة رصيد فريقي الاتفاق والوحدة من البطولات، حيث يمتلك كلًا منهما لقبين في خزائنهما.

على المستوى المحلي، تعتبر انتصارات عنابي سدير أشبه بالنادرة، حيث لم يحقق الفريق إلا 3 انتصارات فقط في الدوري السعودي ، خلال 13 جولة مرت من عمر البطولة.

ويحتل الفيصلي حاليًا المركز الـ10 في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بفارق الأهداف عن مضيفه في لقاء اليوم.

وعلى مستوى إنجازات الفريق في كأس الملك السعودي ، فالفريق كما أسلفنا لا يمتلك إلا لقبًا واحدًا، حققه في الموسم الماضي على حساب التعاون، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية (3-2) في مايو الماضي.

كما احتل الفيصلي وصافة البطولة مرة واحدة، بعد خسارته في نهائي البطولة موسم 2018/2017 أمام الاتحاد بنتيجة (1-3).

موعد مباراه الأهلي والفيصلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة النهائي المبكر في كأس خادم الحرمين ، مساء الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف إلا خمس دقائق ( 6:25 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5:25 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف إلا خمس دقائق ( 3:25 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الأهلي والفيصلي ، فبانتظار إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة حكام اليوم الختامي لدور الـ16 في البطولة.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث المواجهة المرتقبة، عبر قناة SSC 5 SD و SSC 5 HD .

وحول معلق مباراة الأهلي والفيصلي ، فسيتولى المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي المهمة عبر قناة SSC 5 HD .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كواليس وأسرار و موعد مباراة الأهلي والفيصلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى إنجازات الناديين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وكذلك تاريخ مواجهات الأهلي والفيصلي في مختلف البطولات والمسابقات.