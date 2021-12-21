نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستبدال معلق مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي وفاة والده تمنعه من التعليق أعرف المعلق الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي القادمة من أهم المواعيد الرياضية التي يتم البحث عنها الآن على محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل عشاق الناديين في جميع الدول العربية، اللقاء يتصاعد الاهتمام بكل تفاصيله مع أقتراب اللقاء، وقد أعلنت اللجنة المنظمة للقاء عن بيع تذاكر المباراة بالكامل، فور طرحها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبيع، ما يعني أن ملعب أحمد بن علي سوف يكون به العدد الكامل المحدد من قبل اللجنة المنظمة، كافة تفاصيل المباراة هامة للجماهير من سيغيب عن اللقاء من لاعبي الفريقين من معلق اللقاء، من الحكم كل هذه التفاصيل يتم البحث عنها من قبل الجماهير ونحن من خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم الموعد وكافة تفاصيل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

17.00 الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

18.00 السادسة بتوقيت مملكة المغرب، تونس، الجزائر.

19.00 السابعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

20.00 الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، العراق.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة المباراة ومعلق اللقاء

تنقل بطولة السوبر الأفريقي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، فهي المالك الحصري لجميع بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ولقاء السوبر سوف يذاع على شاشة bein sports hd 1 ، وكانت قنوات بي إن قد أعلنت أن التونسي عصام الشوالي هو معلق اللقاء، ولكن نظراً لوفاة والد الشوالي فقد أعتذر عن التعليق، والمرجح بصورة كبيرة جداً أن يكون المعلق الجزائري حفيظ الدراجي هو معلق اللقاء.

تاريخ مواجهات الفريقين

التاريخ ينحاز لصالح الفريق المغربي بنسبة بسيطة، فقبل هذا اللقاء لعب الفريقين 6 مباريات، حقق الفريق المغربي الفوز في مباراتين، بينما فاز الأهلي في مباراة واحدة وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات أخرى.

أكثر فرق القارة حصولاً على لقب السوبر

يعتبر الأهلي المصري هو أكثر أندية القارة السمراء فوزاً ببطولة السوبر الأفريقي بصفة خاصة، وبطولات أفريقيا للأندية الأبطال، فقد حصل الأهلي على بطولة دوري الأبطال في 10 مرات سابقة، كانت أخرها العام الماضي، وبطولة السوبر الأفريقي حصل الأهلي أيضاً عليها في 7 مرات، وهو رقم قياسي للأندية الأفريقية، أما الرجاء البيضاوي فقد حصل على دوري أبطال أفريقيا في 3 مرات سابقة، وبطولات السوبر مرتين وكلا الفريقين يسعيان اليوم لإضافة لقب جديد.

بطاقة المباراة