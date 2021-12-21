انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة درامية للدوري المصري بعد توقف طويل بسبب مشاركة منتخب مصر بكأس العرب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وعادت الحياة يوم أمس الإثنين للدوري المصري بـ 5 مباريات نارية بعد توقف دام أكثر من 2 يوم بسبب مشاركة المنتخب المصري في منافسات بطولة كأس العرب بقطر، والتي توج من خلالها بالمركز الرابع بالبطولة، بعد أداء متواضع من الجانب المصري خلال آخر مباراتين أمام المنتخب القطري، والمنتخب التونسي، لتعود الحياة من جديد للدوري المصري في أول يوم من الجولة السابعة بمباريات نارية.

فاركو ضد المصري

في مباراة إستضافها ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية نجح نادي المصري البورسعيدي في هزيمة فريق فاركو بهدف نظيف لاعب أحمد حمودي عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، ليرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة بالمركز الثالث، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 9 بالمركز الثامن في الدوري المصري لكرة القدم.

الجونة ضد إنبي

في مباراة إستضافها ملعب خالد بشاره بالجونة تعادل فريقي الجونة وإنبي تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق، سجل إنبي مبكرا عن طريق إبراهيم يحي بالدقيقة 5 من الشوط الأول، وخالد قمر بالدقيقة 90 من الشوط الثاني، ليصل رصيد نادي الجونة إلى 8 نقاط بالمركز الحادي عشر، ويرتفع رصيد نادي إنبي أيضا للنقطة 8 بالمركز العاشر في الدوري المصري لكرة القدم.

غزل المحلة ضد البنك الأهلي

على ملعب المحلة التاريخي تعادل فريقي غزل المحلة مع البنك الأهلي إيجابيا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، تقدم غزل المحلة عن طريق اللاعب يحي حامد بالدقيقة 27 من الشوط الأول، وتعادل البنك الأهلي عن طريق محمد هلال بالدقيقة 45 من الشوط الأول، ليصل غزل المحلة للمركز السادس برصيد 10 نقاط، ويرتفع رصيد البنك الأهلي عند النقطة 11 بالمركز الخامس في الدوري المصري لكرة القدم.