انت الان تتابع تفاصيل خبر ملخص مباريات الجولة 7 من الدوري المصري وسط إثارة كبيرة لمبارة الإتحاد السكندري وسيراميكا كليو باترا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت أمس الإثنين 20 ديسمبر منافسات الجولة 7 من الدوري المصري لكرة القدم، عقب عودة لاعبي المنتخب المصري من المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد أداء المنتخب المصري لمباراة الثالث والرابع مع المنتخب القطري السبت الماضي، ليعود قطار الدوري المصري للمنافسة من جديد وسط مباريات ساخنة، وأكثرها متكافئة إنتهت بتعادلات مثيرة.

أبرز نتائج اليوم الأول من الدوري المصري

استطاع نادي المصري من هزيمة فاركو بهدف نظيف، والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الجونة وإنبي، والتعادل الإيجابي بين غزل المحلة مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، وتعادل إيجابي 4/4 في المباراة الأكثر إثارة اليوم بين الإتحاد السكندري وسيراميكا كليو باترا، والمباراة الخامسة والأخيرة إنتهت بالتعادل السلبي بين مصر المقاصة وايسترن كومباني.

الإتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

في مباراة قمة في الإثارة والمتعة أقيمت على ستاد الإسكندرية بين فريقي الإتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، تقدم الإتحاد السكندري عن طريق مدافع الفريق محمد عبدالسلام عند الدقيقة 12 من الشوط الأول، وتعادل لسيراميكا اللاعب شادي حسين بالدقيقة 14، وتقدم كريم الديب من تسديدة رائعة بالدقيقة 15 من الشوط الأول بعد هدف سيراميكا بدقيقة واحدة.

وعاد اللاعب كريم الديب لسجل هدف جديد للإتحاد السكندري من ركلة جزاء عند الدقيقة 33 من الشوط الأول، وقلص شادي حسين النتيجة لنادي سيراميكا محرزا هدفا ثانيا بالدقيقة 37 من الشوط الأول، ليطلق الحكم محمد عادل صافرة إنتهاء الشوط الأول بتقدم الإتحاد السكندري 3-2 على نادي سيراميكا كليوباترا.

الشوط الثاني

وخلال مجريات الشوط الثاني واصل الإتحاد السكندري الضغط على سيراميكا كليوباترا، لينجح اللاعب كريستوفاو مابولولو في تسجيل هدف رابع عند الدقيقة 46، وإحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء لفريق سيراميكا كليوباترا، سجلها النجم محمد إبراهيم بنجاح داخل الشباك، وقبل إنتهاء المبارة بـ 3 دقائق أحرز اللاعب البديل إيفانز منساه الهدف الرابع وهدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا، ويصل نادي الإتحاد السكندري للنقطة 9 بالمركز التاسع، ونادي سيراميكا كليوباترا يصل للنقطة 9 للمركز التاسع.